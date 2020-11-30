Церковные праздники в декабре 2020: опубликован православный календарь

Православные верующие в декабре 2020 года отмечают несколько важных церковных праздников, таких Введение во храм Пресвятой Богородицы, день памяти апостола Андрея Первозванного, святого Николая Чудотворца и другие.

Также в декабре продолжается 40-дневный Рождественский пост. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подробный церковный календарь на первый месяц зимы.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник посвящен преданию о том, как родители Пресвятой Богородицы святые Иоаким и Анна, исполняя обет посвятить ребенка Богу, привели трехлетнюю Марию в храм в Иерусалиме, где она была введена первосвященником во Святая святых. При храме она жила до 12 лет – до обручения с праведным Иосифом.

7 декабря – великомученицы Екатерины

Святая Екатерина – христианская великомученица (287-305), покровительница любви и брака.

9 декабря – Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве, Юрьев день

Юрий (Георгий) Победоносец – римский воин, один из самых почитаемых святых, великомученик.

10 декабря – празднование иконы Божьей Матери, именуемoй "Знамение"

Это одна из самых почитаемых икон в православии. На ней показан образ Богородицы с молитвенно поднятыми руками и с изображением Божественного младенца на груди.

13 декабря – апостола Андрея Первозванного

Андрей Первозванный – один из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Святой Андрей был первым, кто последовал за Спасителем, он также привел к нему своего родного брата апостола Петра.

14 декабря – проpока Наума

Святой пророк Наум является одним из двенадцати малых библейских пророков, автором Книги пророка Наума, седьмой среди книг "малых пророков".

17 декабря – великомученицы Варвары

Святая Варвара приняла мученическую смерть за христианскую веру в 306 году в царствование императора Максимиана.

19 декабря – День Николая Чудотворца

Святитель Николай, или Николай Чудотворец, Николай Угодник – архиепископ Мир Ликийских, жил в 3-4 веках. Святой известен множеством чудес, совершенных им при жизни и после смерти.

22 декабря – Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы

Праздник установлен в честь зачатия святой Анной дочери – Пресвятой Богородицы.

Многодневный пост: весь месяц продолжается Рождественский пост.

Однодневные посты: в декабре 2020 года нет однодневных постов.

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