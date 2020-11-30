Церковные праздники в декабре 2020: опубликован православный календарь
Православные верующие в декабре 2020 года отмечают несколько важных церковных праздников, таких Введение во храм Пресвятой Богородицы, день памяти апостола Андрея Первозванного, святого Николая Чудотворца и другие.
Также в декабре продолжается 40-дневный Рождественский пост. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подробный церковный календарь на первый месяц зимы.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
Праздник посвящен преданию о том, как родители Пресвятой Богородицы святые Иоаким и Анна, исполняя обет посвятить ребенка Богу, привели трехлетнюю Марию в храм в Иерусалиме, где она была введена первосвященником во Святая святых. При храме она жила до 12 лет – до обручения с праведным Иосифом.
7 декабря – великомученицы Екатерины
Святая Екатерина – христианская великомученица (287-305), покровительница любви и брака.
9 декабря – Освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве, Юрьев день
Юрий (Георгий) Победоносец – римский воин, один из самых почитаемых святых, великомученик.
10 декабря – празднование иконы Божьей Матери, именуемoй "Знамение"
Это одна из самых почитаемых икон в православии. На ней показан образ Богородицы с молитвенно поднятыми руками и с изображением Божественного младенца на груди.
13 декабря – апостола Андрея Первозванного
Андрей Первозванный – один из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Святой Андрей был первым, кто последовал за Спасителем, он также привел к нему своего родного брата апостола Петра.
14 декабря – проpока Наума
Святой пророк Наум является одним из двенадцати малых библейских пророков, автором Книги пророка Наума, седьмой среди книг "малых пророков".
17 декабря – великомученицы Варвары
Святая Варвара приняла мученическую смерть за христианскую веру в 306 году в царствование императора Максимиана.
19 декабря – День Николая Чудотворца
Святитель Николай, или Николай Чудотворец, Николай Угодник – архиепископ Мир Ликийских, жил в 3-4 веках. Святой известен множеством чудес, совершенных им при жизни и после смерти.
22 декабря – Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы
Праздник установлен в честь зачатия святой Анной дочери – Пресвятой Богородицы.Церковные посты в декабре 2020 года
Многодневный пост: весь месяц продолжается Рождественский пост.
Однодневные посты: в декабре 2020 года нет однодневных постов.
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