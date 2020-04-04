Церковные праздники в апреле 2020: календарь

В апреле 2020 года верующие разных конфессий будут отмечать несколько важных церковных праздников.
OBOZREVATEL собрал информацию о том, чью память будет чтить церковь в этом месяце, а также в какие дни следует придерживаться поста.
Православные церковные праздники в апреле 2020 года:
4 апреля – суббота акафиста пресвятой Богородицы. При этом сам акафист Похвалы Богородицы служится накануне, в пятницу вечером.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение входит в число двунадесятых праздников: его дата не меняется из года в год.
11 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
12 апреля – Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим.
16 апреля – Великий четверг. Воспоминание Тайной вечери.
17 апреля – Великая пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа Иисуса Христа.
19 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.
26 апреля – Антипасха, апостола Фомы.
28 апреля – Радоница (проводы). Поминовения умерших.
Католические церковные праздники в апреле 2020 года:
10 апреля – Страстная пятница.
12 апреля – Пасха.
Иудейский праздник в апреле 2020 года:
8 апреля – Песах. Весенний праздник в честь исхода еврейского народа из египетского рабства. Завершится 16 апреля.
Посты в апреле 2020 года:
18 апреля заканчивается Великий пост, который начался 2 марта.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что строго нельзя делать и как отмечать Благовещение 2020.
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