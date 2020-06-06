Троица в Украине: 5 идей, как отметить безопасно на карантине

В воскресенье, 7 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу). Поскольку Троица символизирует начало лета и прославляет процветающую природу, то и провести этот день нужно в гармонии с природой.
OBOZREVATEL предлагает 5 безопасных вариантов, как отметить самый зеленый праздник в году в условиях ослабленного карантина.
Отправиться в парк
День в летнем парке – отличный выбор для тех, кто не хочет оставаться дома, но избегает большого скопления людей. Любители активного отдыха могут устроить прогулку на велосипедах, самокатах или роликовых коньках.
Июньская зелень очень сочная и красивая. К тому же, парки сейчас пестрят цветением ирисов, пионов, сирени и других сезонных цветов, которые станут прекрасным фоном для красочных снимков.
Прогулка по парку
shutterstock.com
Поехать на рыбалку
Не обязательно быть заядлым рыбаком, чтобы взять удочку и махнуть к речке. Рыбалка – умиротворяющий процесс. Это хорошая возможность отдохнуть от суеты, побыть в тишине, поразмышлять. От палящего солнца или дождя спасут зонт или небольшая палатка.
Не нравится рыбачить – можно почитать книгу, заняться рукоделием или взять на себя ответственность за приготовлении ухи на костре.
Рыбалка
shutterstock.com
Устроить пикник
Для уютных посиделок на траве понадобится: плед, корзина с сырной нарезкой, фруктами, орехами, свежим багетом или круассанами и бутылкой красного сухого вина. Термос с чаем или кофе тоже подойдет! Локацией может стать как парк или сквер недалеко от дома, так и живописный склон с панорамным видом на город. Можно прихватить с собой настольную игру или твистер.
Пикник на природе
shutterstock.com
Заказать фотосессию
За красивыми фотографиями можно отправиться в ботанический сад, лес или фотостудию с живыми цветами. Невероятные снимки получаются и в поле. Сейчас как раз сезон цветения маков, васильков, ромашек и люпинов. Оптимальное время для уличной фотосъемки в солнечный день – это рассвет или за два часа до заката.
Троица богата на полевые цветы
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Умчаться к морю
Поездка к морскому побережью на уикенд – это длинная дорога с любимой музыкой в машине, а после – игристое под шум прибоя, долгожданный закат, посиделки за разговорами в прибрежном кафе.
На выходные можно уехать к морю
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