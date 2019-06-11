Троица 2019: лучшие поздравления и открытки

Троица (Святая Пятидесятница, Зеленые праздники) в 2019 году отмечается 16 июня, завершая пасхальный цикл. В светлый праздник православные обычно ходят в церковь и украшают дом зеленью.

Но этим не ограничиваются: родственников и знакомых также поздравляют с великим днем. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с яркими открытками, стихами и прозой к Троице.

Троица-2019 – поздравления в стихах

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Поздравляем с Троицей святою

И желаем мира и покоя.

Что бы небо было только ясным,

Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.

Слово Божье пусть вас вдохновляет,

От любых невзгод оберегает.

Пусть добром наполнится ваш дом,

Благодать и счастье будет в нем.

Колокольный звон грехи отпустит

И наполнит душу светлым чувством!

Троица икона Тячів NEWS

***

Пусть светлая Троица вам принесет

Улыбок, тепла и огромное счастье,

Пускай только радость сегодня вас ждет,

Уйдут прочь печали, все зло и ненастья!

Желаю здоровья и жизненных сил,

Энергия бьет пусть все время ключом!

Чтоб каждый момент вам успех приносил,

Пусть сердце наполнится только добром!

Троица-2019 – поздравления в прозе

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Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни всё цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и добрых чудес.

***

С Троицей Святой поздравляю. Пожелать хочу чистой любви и ясных дней в жизни. Пусть вас окружает доброта и тепло, пусть в сердце всегда живет вера, а на душе таится надежда на лучшее. Мирного неба и крепкого здоровья.

Короткие смс-поздравления

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Благ земных семье желаю,

Жить в достатке и любви.

В праздник Троицы великой,

Чтоб печали все ушли.

***

Пусть Троица к вам придет,

Счастье с собой принесет,

Радость, мир, вдохновение,

Удачу, любовь и терпение.

Троица-2019 – яркие открытки

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Как сообщал OBOZREVATEL, католическая Троица немного отличается от православной. В 2019 году она отмечалась 9 июня. Католические священнослужители облачались в белые одеяния и проводили богослужение.

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