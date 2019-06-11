Троица 2019: лучшие поздравления и открытки

Троица (Святая Пятидесятница, Зеленые праздники) в 2019 году отмечается 16 июня, завершая пасхальный цикл. В светлый праздник православные обычно ходят в церковь и украшают дом зеленью.
Но этим не ограничиваются: родственников и знакомых также поздравляют с великим днем. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с яркими открытками, стихами и прозой к Троице.
Троица-2019 – поздравления в стихах
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Поздравляем с Троицей святою
И желаем мира и покоя.
Что бы небо было только ясным,
Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.
Слово Божье пусть вас вдохновляет,
От любых невзгод оберегает.
Пусть добром наполнится ваш дом,
Благодать и счастье будет в нем.
Колокольный звон грехи отпустит
И наполнит душу светлым чувством!
Троица икона
Тячів NEWS
***
Пусть светлая Троица вам принесет
Улыбок, тепла и огромное счастье,
Пускай только радость сегодня вас ждет,
Уйдут прочь печали, все зло и ненастья!
Желаю здоровья и жизненных сил,
Энергия бьет пусть все время ключом!
Чтоб каждый момент вам успех приносил,
Пусть сердце наполнится только добром!
Троица-2019 – поздравления в прозе
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Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни всё цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и добрых чудес.
***
С Троицей Святой поздравляю. Пожелать хочу чистой любви и ясных дней в жизни. Пусть вас окружает доброта и тепло, пусть в сердце всегда живет вера, а на душе таится надежда на лучшее. Мирного неба и крепкого здоровья.
Короткие смс-поздравления
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Благ земных семье желаю,
Жить в достатке и любви.
В праздник Троицы великой,
Чтоб печали все ушли.
***
Пусть Троица к вам придет,
Счастье с собой принесет,
Радость, мир, вдохновение,
Удачу, любовь и терпение.
Троица-2019 – яркие открытки
Троица открытка
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Как сообщал OBOZREVATEL, католическая Троица немного отличается от православной. В 2019 году она отмечалась 9 июня. Католические священнослужители облачались в белые одеяния и проводили богослужение.
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