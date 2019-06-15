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Троица-2019: что нельзя делать в праздник

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16 июня 2019 года христиане восточного обряда отмечают один из важнейших религиозных праздников День Святой Троицы (Святая Пятидесятница, Зеленые праздники).

Существуют определенные запреты, которых нужно придерживаться. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться, что нельзя делать на Троицу.

Троица икона

Троица икона

Тячів NEWS

Традиционно, как и на любой крупный религиозный праздник, запрещено выполнять тяжелую работу. Это относится ко всем сферам деятельности. Не даром даже введены дополнительные выходные. Нельзя делать уборку в доме, стирать, шить, вязать. Все домашние заботы, кроме приготовления пищи, рекомендуется выполнить заранее.

Уборка в доме запрещена на Троицу

Уборка в доме запрещена на Троицу

pixabay

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Также нельзя работать на огороде: копать, пилить ветки. Все работы, которые так или иначе тревожат землю – запрещены. Это идет еще из народных обычаев. Церковь рекомендует вместо такой работы посвятить свое время молитвам и сходить в лес за лечебными травами.

Работы на огороде в Троицу запрещены

Работы на огороде в Троицу запрещены

pixabay

Запрещено стричься и красить волосы, а также нельзя купаться в водоемах и в одиночестве идти в лес / поле. По поверью, русалки могут забрать с собой на дно, или мавки могут похитить незадачливого отдыхающего.

Русалки

Русалки

shuwany.rs

Нельзя гулять свадьбы, потому что это плохая примета. Зато свататься на Троицу – хорошо. Также в список запретов попадают секс и алкоголь по вполне понятным религиозным причинам.

Также не приветствуется чревоугодие. Несмотря на то, что этот день не обойдется без застолья и празднования с близкими, нужно постараться знать меру в еде.

Ссоры, обиды, претензии, зависть и любые проявления конфликтов и негативных эмоций также нужно избежать.

Нельзя ссориться на Троицу

Нельзя ссориться на Троицу

pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Святая Троица приходится на воскресенье,16 июня, по традиции ее празднуют три дня. Таким образом понедельник, 17 июня, будет выходным.

Существует целый список трав, которые нужно святить в церкви, чтобы украсить ими жилье на Троицу. Однако два растения нести в дом строго запрещено. О том, как поздравить своих родных и близких с Зелеными праздниками, читайте по этой ссылке.

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