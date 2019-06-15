Троица-2019: что нельзя делать в праздник

16 июня 2019 года христиане восточного обряда отмечают один из важнейших религиозных праздников – День Святой Троицы (Святая Пятидесятница, Зеленые праздники).

Существуют определенные запреты, которых нужно придерживаться. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться, что нельзя делать на Троицу.

Троица икона Тячів NEWS

Традиционно, как и на любой крупный религиозный праздник, запрещено выполнять тяжелую работу. Это относится ко всем сферам деятельности. Не даром даже введены дополнительные выходные. Нельзя делать уборку в доме, стирать, шить, вязать. Все домашние заботы, кроме приготовления пищи, рекомендуется выполнить заранее.

Уборка в доме запрещена на Троицу pixabay

Также нельзя работать на огороде: копать, пилить ветки. Все работы, которые так или иначе тревожат землю – запрещены. Это идет еще из народных обычаев. Церковь рекомендует вместо такой работы посвятить свое время молитвам и сходить в лес за лечебными травами.

Работы на огороде в Троицу запрещены pixabay

Запрещено стричься и красить волосы, а также нельзя купаться в водоемах и в одиночестве идти в лес / поле. По поверью, русалки могут забрать с собой на дно, или мавки могут похитить незадачливого отдыхающего.

Русалки shuwany.rs

Нельзя гулять свадьбы, потому что это плохая примета. Зато свататься на Троицу – хорошо. Также в список запретов попадают секс и алкоголь по вполне понятным религиозным причинам.

Также не приветствуется чревоугодие. Несмотря на то, что этот день не обойдется без застолья и празднования с близкими, нужно постараться знать меру в еде.

Ссоры, обиды, претензии, зависть и любые проявления конфликтов и негативных эмоций также нужно избежать.

Нельзя ссориться на Троицу pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Святая Троица приходится на воскресенье,16 июня, по традиции ее празднуют три дня. Таким образом понедельник, 17 июня, будет выходным.

Существует целый список трав, которые нужно святить в церкви, чтобы украсить ими жилье на Троицу. Однако два растения нести в дом строго запрещено. О том, как поздравить своих родных и близких с Зелеными праздниками, читайте по этой ссылке.

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