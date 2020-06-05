Троица 2020: чем нельзя украшать дом на Зеленые праздники

Завершающая пасхальный цикл Троица (День Святой Троицы) в 2020 году отмечается в Украине 7 июня. Это один из 12 главных праздников в христианстве, который в народе также известен как Святая Пятидесятница или Зеленые праздники.

Зеленые праздники считаются официальным окончанием весны и началом лето. Именно поэтому принято святить зелень и травы, которыми впоследствии украшают дом. По поверью в этот день Богородица приходит в каждый дом, чтобы посмотреть, чисто ли в доме.

Также существует поверье, что в этот день Бог засеял Землю зеленью.

Однако главный символ Троицы, конечно же, три Божественных образа: Сын, Отец, а также Дух Святой.

Существует целый список трав, которые можно использовать для привлечения удачи и защиты от опасности и зла. Но есть и запрещенные растения, которые ни в коем случае не нужно собирать. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, чем нельзя украшать дом на Зеленые праздники.

Троица Фото: Храм Живоначальной Троицы

Так, среди запрещенных растений на Троицу, которые не нужно святить в церкви, а потом использовать вместе с другими травами, являются осина и верба. И этому есть объяснение.

Осина

Согласно одной из легенд, на осине повесился Иуда, и с тех пор ее листы дрожат "в ужасе от проклятой ноши". Более того, из этого дерева был сделан крест, на котором распяли Иисуса Христа.

Осинник pixabay

В связи с этим вокруг осины существует много негативных поверий. Считается, что дерево имеет плохую энергетику, которая грозит ссорами и раздорами в семье. Также его связывают с лукавым. В такой светлый праздник, как Троица, осина является крайне неподходящим растением в доме.

Верба

Как ни странно, верба тоже относится к запрещенным на Зеленые праздники. Само по себе это дерево очень светлое и чистое. Считалось, что верба может отогнать грозу, вылечить от разных болезней, в том числе от бездетности.

Верба pixabay

Но на Троицу ее не нужно святить и нести в дом. Дело в том, что к этой дате нельзя ломать ее ветки. Более того, она уже принесла добро и благодать на Вербное воскресение. Обычно вербу сжигали (но так, чтобы по пеплу потом не топтались ногами), высаживали в землю, клали в гроб или могилку к умершим или уносили в лес.

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