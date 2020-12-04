Тренд на экологичность: какие подарки порадуют близких на Новый год

До Нового года осталось довольно много времени, чтобы успеть выбрать идеальные подарки для друзей, родителей и вторых половинок.

В наших реалиях не так-то просто выбрать полезный презент по адекватной цене, который потом не будет пылиться на дальней полке. OBOZREVATEL решил помочь и собрал топ-7 лучших идей стильных eco-friendly подарков, которые понравятся всем без исключения.

1. Соевые свечи

Такие свечи буквально только в этом году стали набирать популярность в нашей стране. Самым большим плюсом соевых свечей является их абсолютная экологичность, ведь при сгорании они не коптят, не выделяют канцерогены и дают ровное пламя. Кроме того, соевый воск можно использовать в качестве крема для рук. Отметим, что эти свечи уже вовсю продаются в крупных супермаркетах и Instagtam-магазинах.

Соевые свечи. pixabay.com

2. Натуральная косметика

Если хотите, чтобы ваш подарок был в тренде и не вызвал бурю критики со стороны эко-приверженцев, стоит выбирать твердое мыло и косметику из натуральных материалов. Многие бренды уже делают свои продукты в бутылочках из переработанного пластика, что также важно учитывать при выборе.

Натуральная косметика. pixabay.com

3. Стильный многоразовый стакан

Такой презент точно придется по вкусу друзьям-кофеманам. Чтобы каждый раз не покупать любимый горячий напиток в бумажных стаканчиках с пластиковой крышечкой, подарите другу яркую многоразовую кружку со стильным принтом. Такую точно захочется брать с собой на учебу или работу. В некоторых кофейнях за свой стакан даже делают скидку на кофе.

Стильный многоразовый стакан. pixabay.com

4. Столовые наборы

А эта идея уже больше для старших родственников. Этой зимой как никогда будет актуально подарить набор посуды из кукурузного крахмала, сахарного тростника или пшеничной соломы.

Экопосуда. pixabay.com

5. Елочные игрушки

Интересным решением будет подарить деревянные игрушки и сувениры. На пике популярности деревянные куклы и машинки, оригинальные конструкторы из дерева, а также бесчисленное множество разных елочных игрушек с новогодней символикой.

Деревянные игрушки и елочные украшения. pixabay.com

6. Живые цветы

Комнатные растения не только могут стать красивым презентом, радующим глаза и душу, но и быть полезными: цветы в горшках будут поддерживать влажность воздуха в квартире. Чтобы подарок был экологичным, проследите, чтобы горшок не был из пластика. Креативным решением будет подарить коллегам или боссу деревянный горшок-органайзер. Также вариантом такого подарка может стать живой мох, который не нужно поливать, и экокуб для выращивания растений.

Живой мох. fito-moscow.ru

7. Сладкие подарки

Горы сладостей – неизменный атрибут Нового года, без которых и праздник – не праздник. Поэтому сладкие подарки остаются любимыми и желанными для людей всех возрастов. Подарите настроение и пользу, отдав предпочтение не шоколадным конфетам, а варенью из натуральных ягод, баночке меда в деревянном бочонке, натуральной ореховой пасте, пастиле и сухофруктам. Отметим, что в качестве подарочной бумаги также лучше использовать крафтовую, а не глянцевую.

Варенье и мед. pixabay.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Дня святого Николая подарки для детей принято прятать в чулок или под подушку. Эта традиция связана с поверьем, как епископ Николай спас трех девушек от бесчестия.