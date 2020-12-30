Топ-5 хороших событий плохого года: окончание войны, PlayStation 5 и бесплатные прокладки

В 2020 году Илон Маск впервые отправил людей в космос, Южный Судан объявил вооруженный конфликт оконченным, а Шотландия приняла закон о бесплатных гигиенических средствах для женщин.

В уходящем году произошло немало хороших событий. Впервые в истории Католической церкви Папа Римский Франциск выступил в защиту однополых браков, последняя африканская страна победила полиомиелит, а сборная Сан-Марино, которая размещалась на 210 месте в рейтинге ФИФА, сыграла в ничью и прервала серию из 39 поражений подряд. Какие еще позитивные события произошли в 2020 году – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Долгожданный мир в Южном Судане

В Южном Судане в 2013 году разгорелся конфликт между народами динка и нуэр, который вскоре перерос в гражданскую войну. Военные действия длились до августа 2018 года. Тогда сторонам удалось договориться о перемирии, но оно действовало с переменным успехом, а президент Сальва Киир с оппозицией пытался сформировать коалиционное правительство.

22 февраля 2020 Киир объявил войну законченной. Отметим, что за годы военного конфликта от голода и войны погибли около 400 тысяч человек, а множество городов Южного Судана превратились в руины.

2. Природа стала чище благодаря пандемии

В первые месяцы 2020 года многие страны объявили карантин из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Остановились фабрики и заводы, прекратил работу общественный транспорт. Уже к апрелю воздух в крупных городах стал намного чище, а вода в каналах Венеции впервые за долгое время стала прозрачной.

3. Бесплатные прокладки для всех

После кампании Free Period Products, которая длилась более четырех лет, в Шотландии кардинально изменилось общественное мнение о менструации. Пресс-секретарь Шотландской лейбористской партии Моника Леннон инициировала законопроект, чтобы обеспечить бесплатные средства женской гигиены всем жительницам страны. Начиная с 2020 года, все шотландки могут получить необходимые тампоны или прокладки в школах, аптеках и молодежных клубах.

4. Илон Маск покоряет космос

В 2020 году впервые частная компания отправила астронавтов в космос. Компания SpaceX Илона Маска доставила специалистов NASA на Международную космическую станцию и обратно на корабле Crew Dragon. Кроме того, SpaceX отправила в ноябре четырех астронавтов на орбиту для изучения влияния космических условий на здоровье человека.

5. Рекордные продажи игровой приставки PS5

С 12 ноября поступила в продажу игровая консоль нового поколения PlayStation 5. За первый месяц реализации PS5 побила все рекорды по продажам предыдущих игровых приставок. Ее так долго ждали, что в Лондоне на время переделали указатели в вид кнопок джойстика и переименовали несколько станций метро.

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