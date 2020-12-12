Топ-3 народных гадания от победительницы "Битвы экстрасенсов": когда и как нужно действовать

Ведьма-отшельница и победительница 17-го сезона "Битвы Экстрасенсов" Ольга Янковская назвала три легких гадания, чтобы узнать будущее.

О способах ворожбы она рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL. Все они проводятся ночью.

Гадание на имя сужденного. По словам экстрасенса, чтобы узнать имя мужчины, предназначенного ей судьбой, девушке в ночь перед Рождеством, ложась спать, необходимо положить себе под подушку 22 бумажки. На каждой из них должно быть написано по одному мужскому имени. Утром надо достать одну из бумажек. Написанное на ней, и будет именем вашего будущего мужа.

Гадание не имени прохожего. Также Янковская рассказала, что о своем будущем муже можно узнать, выйдя в полночь из дома и дождавшись случайного прохожего. Его имя и подскажет, как будут звать суженого девушки.

Ворожба на исполнение желания. Кроме того, по словам ведьмы, 6 января можно загадать желание, а чтобы узнать, исполнится ли оно, необходимо провести простой ритуал. Ложась спать, надо поставить рядом с собой стакан воды, покрыв его листом бумаги. На нем нужно написать заветное желание в подробностях. Утром записку с желанием – сжечь, пепел развеять пепел по ветру, обязательно из окна, а воду из стакана выпить. Очень важно во время обряда ни с кем не разговаривать.

Янковская заверила, что при правильном выполнении всех действий желание исполнится в течении года.

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