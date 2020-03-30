В Украине празднуют Теплого Алексея: история, приметы и обряды

В Украине 30 марта православные христиане традиционно отмечают день Теплого Алексея.

По народным преданиям, в этот день приходит настоящее тепло и его активно встречают. В храмах проходят богослужения. Люди молятся святому Алексию о теплой погоде и хорошем урожае.

Теплого Алексея: приметы и обряды

Что делают на Теплого Алексея

Часто люди выносили на улицу для закаливания картофель, приготовленный для посадки, и ремонтировали садовый и огородный инвентарь.

Также старались переделать всю домашнюю работу, а вечером собирались вместе за семейным столом проводить зиму.

Женщины, девушки и дети шли призывать весну. Они брали полотно, выходили в поле, кланялись на все стороны и, повернувшись к восходу солнца, говорили: "Вот тебе, весна-мать, новая обновка!"

Было принято также почитать березу – собирали сок и почки дерева.

Теплого Алексея: что нельзя делать liga.net

Приметы на Теплого Алексея

Стоит теплая погода – примета хорошего урожая.

Много талой воды – к урожайному году и достатку сена.

На Алексея пчелы впервые вылетают – к хорошему сбору меда.

В этот день березовые почки обретают целебную силу.

Если праздник выпал на понедельник, то в дальний путь нельзя собираться – можно неудачу накликать.

Кто такой святой Алексий

Алексий родился в Риме в знатной семье в конце IV века. Однажды в храме ему привиделось, как хоронят его мать. Он пожелал вымолить у Бога ее жизнь. Алексий отрекся от дома и будущей счастливой жизни.

В вечер своей свадьбы он покинул отчий дом. Оставил родителей и молодую жену в неведении о своих планах. 17 лет он провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где еженощно молился и ежедневно просил милостыню.

После того как люди поняли, что Алексий – человек Божий, стали почитать его. Вскоре преподобный тайно покинул город. Он вернулся в отчий дом. Но не открылся родным, а прикинулся нищим. Отец, человек с доброй душой, поселил его в сарае и приказал кормить с хозяйского стола. Но Алексий принимал лишь воду и хлеб. Каждую ночь он молился. Так прошло еще 17 лет. Когда Алексий почувствовал скорую смерть, написал о своей жизни.

Что нельзя делать на Алексея Теплого?

Люди верили, что нельзя планировать дальнюю дорогу, ибо не будет в ней счастья.

Нельзя шить, вязать, стирать и заниматься тяжелым физическим трудом.

Женщинам, у которых маленький ребенок, нельзя выносить из дома хлеб или деньги, потому что можно "отдать судьбу ребенка".

Нельзя садиться в сани — все мечты и желания не исполнятся.

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