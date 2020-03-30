В Украине празднуют Теплого Алексея: история, приметы и обряды

В Украине 30 марта православные христиане традиционно отмечают день Теплого Алексея.
По народным преданиям, в этот день приходит настоящее тепло и его активно встречают. В храмах проходят богослужения. Люди молятся святому Алексию о теплой погоде и хорошем урожае.
Теплого Алексея: приметы и обряды
Что делают на Теплого Алексея
Часто люди выносили на улицу для закаливания картофель, приготовленный для посадки, и ремонтировали садовый и огородный инвентарь.
Также старались переделать всю домашнюю работу, а вечером собирались вместе за семейным столом проводить зиму.
Женщины, девушки и дети шли призывать весну. Они брали полотно, выходили в поле, кланялись на все стороны и, повернувшись к восходу солнца, говорили: "Вот тебе, весна-мать, новая обновка!"
Было принято также почитать березу – собирали сок и почки дерева.
Теплого Алексея: что нельзя делать
liga.net
Приметы на Теплого Алексея
Стоит теплая погода – примета хорошего урожая.
Много талой воды – к урожайному году и достатку сена.
На Алексея пчелы впервые вылетают – к хорошему сбору меда.
В этот день березовые почки обретают целебную силу.
Если праздник выпал на понедельник, то в дальний путь нельзя собираться – можно неудачу накликать.
Кто такой святой Алексий
Алексий родился в Риме в знатной семье в конце IV века. Однажды в храме ему привиделось, как хоронят его мать. Он пожелал вымолить у Бога ее жизнь. Алексий отрекся от дома и будущей счастливой жизни.
В вечер своей свадьбы он покинул отчий дом. Оставил родителей и молодую жену в неведении о своих планах. 17 лет он провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где еженощно молился и ежедневно просил милостыню.
После того как люди поняли, что Алексий – человек Божий, стали почитать его. Вскоре преподобный тайно покинул город. Он вернулся в отчий дом. Но не открылся родным, а прикинулся нищим. Отец, человек с доброй душой, поселил его в сарае и приказал кормить с хозяйского стола. Но Алексий принимал лишь воду и хлеб. Каждую ночь он молился. Так прошло еще 17 лет. Когда Алексий почувствовал скорую смерть, написал о своей жизни.
Что нельзя делать на Алексея Теплого?
Люди верили, что нельзя планировать дальнюю дорогу, ибо не будет в ней счастья.
Нельзя шить, вязать, стирать и заниматься тяжелым физическим трудом.
Женщинам, у которых маленький ребенок, нельзя выносить из дома хлеб или деньги, потому что можно "отдать судьбу ребенка".
Нельзя садиться в сани — все мечты и желания не исполнятся.
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