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Татьянин день: как оригинально поздравить

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25 января в Украине будут почитать святую мученицу Татьяну. Она родилась в знатной семье, а по достижении совершеннолетия стала служительницей храма. Позже она была казнена по приказу противников христианства.

OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие открытки и поздравления в стихах к этому празднику.

Татьянин день: как оригинально поздравить

КМК

Что пожелать тебе, Татьяна?

Любви, добра два океана,

Лилось чтоб счастье через край.

Подарки чаще получай.

Здоровье чтоб не подводило,

От жизни все чтоб получила.

Чтоб слезы были лишь от счастья,

Чтоб никогда не знать ненастья.

Будь искренней, всегда любимой,

Для близких всех — неповторимой.

Не огорчайся никогда,

В душе же пусть живет весна.

Татьянин день: как оригинально поздравить

allWomens

Итак, она звалась Татьяной...

Была мила и весела.

Ее сегодня мы поздравим

И пожелаем ей добра!

Желаем, чтоб мечты сбывались,

Чтоб крепкою была любовь,

Чтобы от счастья и улыбок

Твоя всегда кипела кровь!

Пускай родные не оставят,

Друзья тебе будут верны.

И пусть в твой дом приходят люди

Лишь те, которые нужны.

Татьянин день: как оригинально поздравить

patriot-donetsk.ru

У тебя превосходное имя

И тебе оно очень идет,

Пусть оно, дорогая Татьяна,

Только счастье тебе принесёт.

Пусть хранит тебя Ангел Хранитель

И своим укрывает крылом,

Что бы мир твой был самым прекрасным,

Озаренным волшебным добром.

Тебя многим судьба одарила —

Ты красива, умна и мудра.

В этом вижу я имени тайну,

Оставайся такою всегда.

Татьянин день: как оригинально поздравить

Rsute.ru

Татьянин день: как оригинально поздравить

telegraf.com.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, 22 января в Украине отмечают День Соборности. Празднуют его в годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики 1919 года.

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