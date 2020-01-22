Татьянин день: что нужно и что категорически нельзя делать

25 января в Украине отмечается Татьянин день – христианский и народный праздник, который в некоторых странах совпадает с Днем студента.
Это объясняется тем, что именно святую Татьяну считают покровительницей студентов. Однако Украина отмечает день студента вместе с большей частью планеты - 17 ноября. 25 же января считается праздником в России, Беларуси и Молдове.
Как правильно отметить праздник, какова его история, традиции и что нельзя делать в Татьянин день – далее в материале OBOZREVATEL.
фото: jenskiymir.com
Татьянин день: история праздника
Татьянин день был назван в честь святой христианской мученицы Татьяны, жившей в Риме во времена правления императора Александра Северуса.
Святая Татьяна погибла за веру. Сначала ее подвергали пыткам, когда она отказалась отречься от Христа и принести языческую жертву. Затем пытались отдать на растерзание льву, но тот лишь ластился к ней, как котенок. В конце концов Татьяну и ее отца зарубили мечом.
"Правмир"
12 (23) января 1755 года, в честь именин матери своего фаворита – генерала Ивана Шувалова – Татьяны Родионовны, российская императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Поскольку это произошло в день святой Татьяны, то студенты в России и празднуют Татьянин день как День студента.
Позже в университетском кампусе была церковь святой Татьяны, а сама святая была объявлена церковью патроном студенчества.
"Правмир"
Традиции в Татьянин день
Святая Татьяна – покровительница студентов и заступница всех девушек по имени Таня. Она помогает в учебе. У нее просят ясного ума и хорошей памяти. На праздник также принято ставить свечи за успехи в обучении.
В народе праздник 25 января известен как Бабий кут: в честь места у печи, где хранилась домашняя утварь. В этот день хозяйки пекут хлеб и коврижки в форме солнышка – считается, что это приближает весну и делает солнце за окном ярче и теплее. Каждый член семьи обязательно должен попробовать кусочек такого "солнышка".
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Также в народе на Татьянин день принято готовить вкусный обед, чтобы накормить всю семью, а для тех, кого нет рядом, нужно на столе оставить тарелку с едой.
Говорят, что желание, загаданное в Татьянин день, должно непременно исполниться: для этого нужно найти самое высокое место в округе и глядя на солнышко, загадать искренне и от всего сердца.
Кроме того, очень важно в Татьянин день сделать доброе дело – например, подать милостыню, перечислить деньги в благотворительный фонд, помочь нуждающемуся, сходить в дом престарелых, детский дом или в приют для животных.
Что нельзя делать в Татьянин день
В Татьянин день нельзя никому отказывать в просьбах, особенно, если просят еду.
На Татьянин день нельзя ни с кем ссориться и ругаться, нужно постараться провести день в спокойствии и хорошем настроении.
Нельзя в Татьянин день стирать и заниматься другой работой по дому и рукоделием – убирают накануне.
telegraf.com.ua
Приметы на 25 января в Татьянин день
На Татьянин день солнечно – к раннему прилету птиц.
Идет снег в Татьянин день – лето будет дождливое.
Теплый ветер – лето будет засушливым, а урожай – скудным.
Ясная и морозная погода в Татьянин день – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.
Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба.
pixabay.com
Метель и сильный ветер 25 января – будут засуха, неурожай и плохая рыбалка.
Если в этот день самая старшая женщина в семье испечет каравай, то будет хороший урожай. И каждый из домочадцев 25 января обязан съесть хотя по кусочку. Излишки отдавали домашним животным.
Звездное небо в День Татьяны – к ранней весне.
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