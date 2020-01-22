Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником

25 января в Украине отмечают Татьянин день. Праздник был назван в честь святой мученицы Татьяны, которая жила в Риме в третьем веке и погибла за христианскую веру.
Как поздравить с Днем Татьяны: OBOZREVATEL в Татьянин день публикует лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе.
Татьянин день: поздравления в стихах
Зимний день, холодный, снежный,
Все деревья в серебре.
День Татьяны — милой, нежной —
Отмечаем в январе.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний.
Тех, которых ты ждала.
Пусть любимым станет праздник
В этот день календаря.
Потому что ты, Татьяна,
Королева января.
***
Ангел хранитель, Татьяну храни.
В суетном мире ее береги,
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди.
В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя.
***
Танюша, милая Танюша,
Пусть радость греет тебе душу
И ангел твой к тебе придёт.
За руку счастье приведёт.
И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.
***
Красивым именем Татьяна
Была с рожденья названа,
Тебя сегодня поздравляю
Пусть будет жизнь твоя полна:
Здоровьем, счастьем и везением,
Веселым, ярким настроением!
Пусть все, что хочешь исполняется,
Задуманное в миг сбывается!
С Днем Татьяны: поздравления в прозе
– Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всем. С праздником!
– С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!
– Поздравляю вас с днем святой Татианы! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!
– Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.
Татьянин день: открытки
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