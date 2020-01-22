Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником

25 января в Украине отмечают Татьянин день. Праздник был назван в честь святой мученицы Татьяны, которая жила в Риме в третьем веке и погибла за христианскую веру.

Как поздравить с Днем Татьяны: OBOZREVATEL в Татьянин день публикует лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе.

Татьянин день: поздравления в стихах

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны — милой, нежной —

Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний.

Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

***

Ангел хранитель, Татьяну храни.

В суетном мире ее береги,

Крыльями нежными ты обними,

Теплом и заботой ее награди.

В пути не бросай и от бед сохрани,

Рукою незримою путь укажи.

С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,

И ангел тогда не покинет тебя.

***

Танюша, милая Танюша,

Пусть радость греет тебе душу

И ангел твой к тебе придёт.

За руку счастье приведёт.

И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

***

Красивым именем Татьяна

Была с рожденья названа,

Тебя сегодня поздравляю

Пусть будет жизнь твоя полна:

Здоровьем, счастьем и везением,

Веселым, ярким настроением!

Пусть все, что хочешь исполняется,

Задуманное в миг сбывается!

С Днем Татьяны: поздравления в прозе

– Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всем. С праздником!

– С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

– Поздравляю вас с днем святой Татианы! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!

– Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

Татьянин день: открытки

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