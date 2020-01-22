Главная Новости
22 января • обновлено в 18:02
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником

1.1т
Читать материал на украинском

25 января в Украине отмечают Татьянин день. Праздник был назван в честь святой мученицы Татьяны, которая жила в Риме в третьем веке и погибла за христианскую веру.

Как поздравить с Днем Татьяны: OBOZREVATEL в Татьянин день публикует лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе.

Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Новости
Последний теплый день: на Украину надвигается снежная буря

Татьянин день: поздравления в стихах

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны — милой, нежной —

Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний.

Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

***

Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником

Ангел хранитель, Татьяну храни.

В суетном мире ее береги,

Крыльями нежными ты обними,

Теплом и заботой ее награди.

В пути не бросай и от бед сохрани,

Рукою незримою путь укажи.

С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,

И ангел тогда не покинет тебя.

***

Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником

Танюша, милая Танюша,

Пусть радость греет тебе душу

И ангел твой к тебе придёт.

За руку счастье приведёт.

И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

***

Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником

Красивым именем Татьяна

Была с рожденья названа,

Тебя сегодня поздравляю

Пусть будет жизнь твоя полна:

Здоровьем, счастьем и везением,

Веселым, ярким настроением!

Пусть все, что хочешь исполняется,

Задуманное в миг сбывается!

Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Новости
Китайский Новый Лунный год: рекомендации на день

С Днем Татьяны: поздравления в прозе

– Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всем. С праздником!

– С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником

– Поздравляю вас с днем святой Татианы! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!

– Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

Татьянин день: открытки

Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником
Татьянин день 25 января: как поздравить с праздником

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как привлечь счастье и деньги в китайский Новый год: главные магические ритуалы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции праздник религия церковь
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этoм сaйте лeгко найти кpасивую дeвушку для секса в своeм городе uasexworld.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги