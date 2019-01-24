Татьянин день 2019: как поздравить студентов

25 января в Украине будут отмечать Татьянин день. Для многих этот праздник является не только именинами Татьян, но и Днем студента.

Несмотря на то, уже давно принято отмечать его 17 ноября, некоторые жители Украины по старой традиции празднуют День студента именно 25 января. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления в стихах.

Корреспондент.net

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Преподы чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали —

Сами в голову влезали.

Сессию чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет все пускай легко,

А проблемы — далеко!

Репортер

Энергия, молодость и красота!

Прелесть студенческих лет.

Не повторится она никогда.

Прекраснее возраста нет.

Мы поздравляем сегодня вас всех,

С Татьяниным днем, днем студента!

Пусть ожидает вас яркий успех

И море приятных моментов.

Что пожелаю в День студента?

Учеба с радостью чтоб шла,

Тянуть удачные билеты

И сессию сдать на ура!

Гранит науки покоряя,

Все знанья в жизни получать

И, в результате, пожелаю

Специалистом классным стать!

zhitomir.today

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