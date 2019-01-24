Татьянин день 2019: как поздравить студентов

25 января в Украине будут отмечать Татьянин день. Для многих этот праздник является не только именинами Татьян, но и Днем студента.
Несмотря на то, уже давно принято отмечать его 17 ноября, некоторые жители Украины по старой традиции празднуют День студента именно 25 января. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления в стихах.
Корреспондент.net
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет все пускай легко,
А проблемы — далеко!
Репортер
Энергия, молодость и красота!
Прелесть студенческих лет.
Не повторится она никогда.
Прекраснее возраста нет.
Мы поздравляем сегодня вас всех,
С Татьяниным днем, днем студента!
Пусть ожидает вас яркий успех
И море приятных моментов.
Что пожелаю в День студента?
Учеба с радостью чтоб шла,
Тянуть удачные билеты
И сессию сдать на ура!
Гранит науки покоряя,
Все знанья в жизни получать
И, в результате, пожелаю
Специалистом классным стать!
zhitomir.today
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