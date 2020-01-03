Святвечер: что нужно и что нельзя делать 6 января перед Рождеством

6 января православные верующие отмечают Святой Вечер, или, как его еще называют, Сочельник, Святвечер.

Считается, что к Рождеству обязательно нужно сделать уборку в доме и приготовить 12 постных блюд – ужин в Святвечер должен быть безалкогольным и постным. О том, какие традиции, запреты и приметы связывают с этим днем, расскажет OBOZREVATEL.

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Традиции в Святвечер

Главное, что нужно сделать в Святой Вечер 6 января – это сходить на службу в церковь. После богослужения, с появлением первой звезды семья приступает к вечерней трапезе. Начинают с кутьи, затем идут другие 11 постных блюд.

Отметим, что во время ужина в Сочельник разрешается выпить немного вина, кроме того, в праздник следует быть красиво и нарядно одетым и избегать вещей черного цвета.

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Очень важно также в этот день простить своих врагов и попросить прощения у всех, кого вы когда-то чем-то могли обидеть. Считается, что именно в этот праздник извиниться и забыть обиду легче.

Также в Святой Вечер принято поминать усопших, для душ предков специально оставляют кутью и другие блюда на накрытом столе.

После Святой вечери принято отправляться колядовать. Говорят, что чем больше колядников прийдет в ваш дом, тем лучше и плодотворнее будет год. Отметим, что в некоторых регионах колядовать ходят не в Сочельник, а утром следующего дня.

Считается, что загаданное в Святвечер желание должно исполниться. Особенно, если загадывать будете, выйдя на улицу и увидев падающую звезду.

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Также существует традиция, согласно которой ни одно блюдо в Свят вечер не должно остаться нетронутым.

Кроме того, раньше в народе верили, что перед Рождеством обязательно надо попариться в бане – это укрепит здоровье.

Что нельзя делать в Святой Вечер

– Мясные блюда, алкоголь и веселье запрещены в Святой вечер. Разрешается лишь выпить немного вина.

– Блюда нельзя запивать водой – только узваром.

– Нельзя опаздывать к ужину – иначе весь год проведете вдали от дома.

– Во время Святой вечери нельзя много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола – этим можно впустить нечистую силу. Также нельзя выходить из дома, пока не закончится ужин.

"Апостроф"

– На Святвечер также издавна запрещалось ткать.

– Молодым парням и девушкам лучше не сидеть в углу стола, иначе им не удастся встретить свою любовь.

– Взяв в руки ложку, не полагается снова класть ее на стол.

– Святой Вечер нужно провести в кругу лишь самых близких и родных людей.

– Блюда в Святвечер не нужно доедать полностью, чтобы холодильник не оставался пустым. Но в то же время каждый член семьи должен хотя бы попробовать каждое из двенадцати блюд.

– 6-го января категорически нельзя ругаться и ссориться.

Святой Вечер: приметы 6 января

Оттепель в Сочельник сулит плохой урожай, а звездное небо – хороший.

Ясное небо означает хороший знак для грибников. А метель – для пчеловодов.

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Прежде чем приступать к еде в Святвечер, следует прочитать молитву и поблагодарить Бога.

Также существует примета, по которой, если за столом сидит непарное число гостей, ставят еще один лишний прибор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории, традициях и запретах Рождества Христового, а также публиковал топ-5 популярных колядок.

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