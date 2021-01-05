Святой вечер 2021: что нужно и что нельзя делать 6 января

Анна Паскевич Праздники 08:00, 5.01.2021 Обновлено: 09:03, 5.01.2021

В канун Рождества, в среду, 6 января, в Украине отмечают Святой вечер, или Сочельник.

В этот день верующие соблюдают строгий пост до восхода первой звезды, а к ужину подают 12 блюд, символизирующих число апостолов Иисуса Христа. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях, приметах и запретах праздника.

Традиции в Святой вечер

  • 6 января принято соблюдать строгий пост до появления первой вечерней звезды. Кормить разрешается только детей.

  • За ужином собирается вся семья; к столу подают 12 постных блюд, традиционно начиная трапезу с кутьи.

  • Считается, что меню в Святвечер обязательно должно включать в себя также узвар и вареники с капустой или грибами. Кроме того, популярными блюдами в Сочельник являются жареный картофель, гречка, постные голубцы с кашей, рыба, борщ или грибной суп.

В Святой вечер к столу подают 12 постных блюд
Pixabay

  • Под иконами принято ставить дидух – традиционный украинский рождественский атрибут из колосков, символизирующий урожай, благополучие и непрерывность рода.

  • На столе оставляют одну лишнюю тарелку – для душ ушедших близких.

  • Ровно в полночь в храмах начинается праздничное богослужение, которое принято посещать всей семьей.

  • В ночь на 7 января дети и молодежь колядуют и навещают крестных. Считается, что чем больше колядующих посетит дом, тем лучшим будет год для его хозяев.

  • В некоторых регионах Украины принято колядовать не в Святой вечер, а в Рождество утром.

Что нужно сделать 6 января

  • Приготовить еду и сделать уборку в первой половине дня.

  • Простить всех обидчиков и извиниться самому перед тем, кого мог чем-то обидеть.

  • Прочитать молитву и поблагодарить Бога перед ужином.

  • Попробовать каждое из 12 блюд.

  • Отметить Сочельник в кругу самых близких людей.

Под иконами в Святой вечер принято ставить дидух – традиционный украинский рождественский атрибут
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Что нельзя делать в Святой вечер

  • Ругаться, ссориться, сквернословить.

  • Обижать животных – это считается большим грехом.

  • Быть вне дома и опаздывать к ужину – по поверью, в противном случае человек рискует весь год провести далеко от семьи.

  • Встречать праздник в старой одежде и вещах черного цвета – полагается выглядеть нарядно.

  • Заниматься рукоделием.

  • Шумно отмечать с алкоголем, громко разговаривать, вставать из-за стола во время ужина.

Святой вечер принято отмечать с самыми близкими людьми
Pexels

Приметы 6 января

  • Оттепель – к плохому урожаю, звездное небо – к хорошему.

  • Ясное небо – будет много грибов.

  • Метель – пчелы будут хорошо роиться.

  • Выпал снег – можно ждать хороших вестей в этом году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько официальных выходных будет в Украине на Рождество. Напомним также, ранее Рождество в США в 1950-х сравнили с советским: блогер Максим Мирович показал серию фото и открыток того времени.

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