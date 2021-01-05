Святой вечер 2021: что нужно и что нельзя делать 6 января
В канун Рождества, в среду, 6 января, в Украине отмечают Святой вечер, или Сочельник.
В этот день верующие соблюдают строгий пост до восхода первой звезды, а к ужину подают 12 блюд, символизирующих число апостолов Иисуса Христа. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях, приметах и запретах праздника.
Традиции в Святой вечер
6 января принято соблюдать строгий пост до появления первой вечерней звезды. Кормить разрешается только детей.
За ужином собирается вся семья; к столу подают 12 постных блюд, традиционно начиная трапезу с кутьи.
Считается, что меню в Святвечер обязательно должно включать в себя также узвар и вареники с капустой или грибами. Кроме того, популярными блюдами в Сочельник являются жареный картофель, гречка, постные голубцы с кашей, рыба, борщ или грибной суп.
Под иконами принято ставить дидух – традиционный украинский рождественский атрибут из колосков, символизирующий урожай, благополучие и непрерывность рода.
На столе оставляют одну лишнюю тарелку – для душ ушедших близких.
Ровно в полночь в храмах начинается праздничное богослужение, которое принято посещать всей семьей.
В ночь на 7 января дети и молодежь колядуют и навещают крестных. Считается, что чем больше колядующих посетит дом, тем лучшим будет год для его хозяев.
В некоторых регионах Украины принято колядовать не в Святой вечер, а в Рождество утром.
Что нужно сделать 6 января
Приготовить еду и сделать уборку в первой половине дня.
Простить всех обидчиков и извиниться самому перед тем, кого мог чем-то обидеть.
Прочитать молитву и поблагодарить Бога перед ужином.
Попробовать каждое из 12 блюд.
Отметить Сочельник в кругу самых близких людей.
Что нельзя делать в Святой вечер
Ругаться, ссориться, сквернословить.
Обижать животных – это считается большим грехом.
Быть вне дома и опаздывать к ужину – по поверью, в противном случае человек рискует весь год провести далеко от семьи.
Встречать праздник в старой одежде и вещах черного цвета – полагается выглядеть нарядно.
Заниматься рукоделием.
Шумно отмечать с алкоголем, громко разговаривать, вставать из-за стола во время ужина.
Приметы 6 января
Оттепель – к плохому урожаю, звездное небо – к хорошему.
Ясное небо – будет много грибов.
Метель – пчелы будут хорошо роиться.
Выпал снег – можно ждать хороших вестей в этом году.
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