Святой вечер 2021: что нужно и что нельзя делать 6 января

В канун Рождества, в среду, 6 января, в Украине отмечают Святой вечер, или Сочельник.

В этот день верующие соблюдают строгий пост до восхода первой звезды, а к ужину подают 12 блюд, символизирующих число апостолов Иисуса Христа. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях, приметах и запретах праздника.

Традиции в Святой вечер

6 января принято соблюдать строгий пост до появления первой вечерней звезды. Кормить разрешается только детей.

За ужином собирается вся семья; к столу подают 12 постных блюд, традиционно начиная трапезу с кутьи.

Считается, что меню в Святвечер обязательно должно включать в себя также узвар и вареники с капустой или грибами. Кроме того, популярными блюдами в Сочельник являются жареный картофель, гречка, постные голубцы с кашей, рыба, борщ или грибной суп.

В Святой вечер к столу подают 12 постных блюд Pixabay

Под иконами принято ставить дидух – традиционный украинский рождественский атрибут из колосков, символизирующий урожай, благополучие и непрерывность рода.

На столе оставляют одну лишнюю тарелку – для душ ушедших близких.

Ровно в полночь в храмах начинается праздничное богослужение, которое принято посещать всей семьей.

В ночь на 7 января дети и молодежь колядуют и навещают крестных. Считается, что чем больше колядующих посетит дом, тем лучшим будет год для его хозяев.

В некоторых регионах Украины принято колядовать не в Святой вечер, а в Рождество утром.

Что нужно сделать 6 января

Приготовить еду и сделать уборку в первой половине дня.

Простить всех обидчиков и извиниться самому перед тем, кого мог чем-то обидеть.

Прочитать молитву и поблагодарить Бога перед ужином.

Попробовать каждое из 12 блюд.

Отметить Сочельник в кругу самых близких людей.

Под иконами в Святой вечер принято ставить дидух – традиционный украинский рождественский атрибут 0432.ua

Что нельзя делать в Святой вечер

Ругаться, ссориться, сквернословить.

Обижать животных – это считается большим грехом.

Быть вне дома и опаздывать к ужину – по поверью, в противном случае человек рискует весь год провести далеко от семьи.

Встречать праздник в старой одежде и вещах черного цвета – полагается выглядеть нарядно.

Заниматься рукоделием.

Шумно отмечать с алкоголем, громко разговаривать, вставать из-за стола во время ужина.

Святой вечер принято отмечать с самыми близкими людьми Pexels

Приметы 6 января

Оттепель – к плохому урожаю, звездное небо – к хорошему.

Ясное небо – будет много грибов.

Метель – пчелы будут хорошо роиться.

Выпал снег – можно ждать хороших вестей в этом году.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько официальных выходных будет в Украине на Рождество. Напомним также, ранее Рождество в США в 1950-х сравнили с советским: блогер Максим Мирович показал серию фото и открыток того времени.