Святая Троица 2020: что нельзя делать в Пятидесятницу

Алина Мельник Праздники 16:06, 5.05.2020 Обновлено: 16:48, 5.05.2020

День Святой Троицы, или Пятидесятница, в народе известен также как Зеленые праздники. Троица не имеет фиксированной даты, поскольку зависит от Пасхи, дата которой меняется из года в год.

Так, Пятидесятница всегда отмечается на 50-й день после Христова Воскресения. В 2020 году это 7 июня. OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника, его традиции, а также о том, что нельзя делать в Троицу.

Троица 2020: Пятидесятница в народе известна как Зеленые праздники
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Троица 2020: история праздника

На 50-й день после Пасхи Святой Дух, который символизирует триединство Бога, сошел в виде огненных языков на апостолов, учеников Иисуса Христа, и Деву Марию. Он также наделил апостолов даром говорить на разных языках.

Святая Троица символизирует собой единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-сына. Именно Троица считается днем рождения церкви. Верят, что в Троицу душа человека способна расцветать плодами добродетели под воздействием Божьей Благодати.

Неделя после Троицы называется Зелеными праздниками, поскольку в эти дни Бог создал землю и покрыл ее зеленью.

Дуччо ди Буонинсенья. Сошествие Святого Духа, XIV век
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Традиции на Троицу: что нужно сделать

Символ Троицы – зеленый цвет – является символом вечной жизни и всего живого.

Накануне праздника, в субботу, в церквях проходят всенощные бдения. Этот день также является поминальным: люди в храмах ставят свечи за упокой усопших родственников.

С утра в Троицу в церквях проводят праздничные литургии. На утренней службе освящают воду, траву и веточки деревьев, которые затем служат украшением для храмов и домов.

После праздника траву и веточки засушивают и хранят весь год – по поверью, они защищают дом от неприятностей и болезней.

В Троицу принято устраивать гуляния на природе
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К Троице дома обязательно нужно навести порядок, приготовить праздничные блюда. После посещения храма семья собирается за праздничным столом или отправляется к родным в гости. Вечером по традиции на природе устраивают праздничные гуляния.

Также на Троицу принято ходить на кладбища, по обычаю оставляя угощения на могилах ушедших близких.

Троица 2020: что нельзя делать в праздник

Троица – большой христианский праздник, поэтому в этот день нельзя работать и убирать, это грех. Также нельзя злиться, ругаться, думать о плохом – стоит избегать любых негативных эмоций.

Нельзя стричься, вязать, плести, вышивать.

Троица 2020: что нельзя делать
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Также на Троицу запрещены работы на земле, поскольку она в этот день считается именинницей и ее нельзя тревожить.

По поверью, нельзя купаться в речках и озерах, иначе русалка может забрать с собой на дно. Также, опасаясь мавок и русалок, не ходили в одиночку в лес или в поле.

Свадьба в Пятидесятницу считается плохой приметой, но разрешается свататься.

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