Светлая седмица 2020: что можно и что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

Светлая седмица, или Светлая неделя – первые семь дней после празднования Святой Пасхи. В 2020 году она приходится на 20-26 апреля.

Светлая седмица – это время радости, отдыха, веселья. Люди ходят в гости и поздравляют друг друга словами: "Христос Воскрес – Воистину Воскрес!". OBOZREVATEL расскажет о главных традициях Светлой недели, а также о том, чего нельзя делать.

Светлая неделя 2020: традиции, что нельзя делать Pixabay

Светлая седмица: понедельник

В понедельник Светлой недели можно начинать ходить в гости. Причем в этот день это делают мужчины, оставляя жену и дочерей дома. В гости идут с пасками, крашанками и другими подарками.

Вторник Светлой недели

В Светлый вторник посещать родственников отправляются уже женщины, мужчины же остаются дома или работают. Однако в наше время эти традиции практические не соблюдаются и люди ходят в гости всей семьей.

В Светлую неделю принято ходить в гости Pinterest

Светлая Среда

Среду Светлой Седмицы еще называют "Хороводницей": в деревнях в этот день традиционно начинались хороводы, которые продолжались до самой Троицы. В Светлую среду отменялся и пост – можно было употреблять скоромную пищу и вино. Однако крепкий алкоголь, как и в другие дни Светлой седмицы, церковь не благословляет.

Четверг Светлой седмицы

Начиная с четверга Светлой недели разрешалось устраивать смотрины. Девушки начинали зазывать весну, отправляясь на пригорки с трогательными песнями. Также существовал обычай "водить кобылу": на палке делали голову, привязывали хвост и предлагали всем желающим "покататься". Водил такую "кобылу" наряженный цыганом мужчина.

Светлая неделя 2020: как провести и что нельзя делать Pixabay

Пятница Светлой недели: Прощеный день

Пятница Светлой седмицы известна также как Прощеный день. В Светлую пятницу к молодоженам по традиции приходили в гости близкие родственники. Также в этот день девушки умывались ледяной водой, чтобы весь год оставаться здоровыми.

Суббота

В Светлую субботу принято было делать предложение любимым девушкам или знакомиться с родителями своих суженых. С этого дня хозяйки уже полноценно приступали к домашней работе. Также устраивали игры и гуляния, катание яиц.

В Воскресенье Светлой недели по традиции встречали весну Pixabay

Воскресенье Светлой недели

Воскресенье Светлой седмицы еще называют Красной горкой. В этот день считалось плохой приметой сидеть дома незамужним девушками и холостым парням. Молодежь наряжалась и отправлялась знакомиться с противоположным полом.

Для молодоженов Воскресенье Светлой недели имело большое значение, поскольку с этого дня муж мог надолго оставить жену и уехать работать, оставив на нее все хозяйство. В это воскресенье традиционно провожали Пасху, обрядами встречали весну, устраивали массовые гуляния.

Что нельзя делать в Светлую седмицу

Всю Светлую неделю после Пасхи нужно радоваться, а не скорбеть за умершими. В эти дни не проводят панихиды.

Также на Пасхальной неделе нельзя проводить обряд венчания.

Светлая неделя 2020: что нельзя делать Pixabay

В то же время разрешается крестить детей. А рожденный во время Светлой недели младенец, по поверью, наделен богатырским здоровьем, удачей и должен многого добиться в жизни.

Отметим, что в 2020 году праздновать Пасху и всю Светлую неделю украинцам рекомендуется дома из-за пандемии коронавируса. Верующих также призывают воздержаться от посещения храмов, хотя церкви остаются открытыми и продолжают проводить службы.

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