Суккот 2020: поздравления, смс, стихи и картинки
Один из самых главных праздников в иудаизме, Суккот, в 2020 году приходится на 2-9 октября. В эти дни принято славить Всевышнего, живя не под крышей дома, а в специальном шатре под названием сукка.
К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, стихи, картинки, открытки и видео.
Поздравления с Суккот: смс, стихи и проза
Праздник кущей иль Суккот
Пусть вам радость принесет,
Поспешите всех простить,
Самых бедных угостить,
И тогда к вам на порог
После множества дорог
Счастье дивное придет,
В дом удачу приведет!
***
Ликует, веселится, еврейский весь народ,
Праздник кущ приходит, божественный Суккот!
И зеленью украшена, еврейская сукка,
А за столом родные, сидят в руке рука.
Поздравляю с праздником, добра и света вам,
Пусть будет в доме радость со счастьем пополам!
***
Сім днів щастя –
Свято наше суккот,
Щоб не було ніколи негоди,
Щоб не було поганих турбот.
Згадаймо про блукання великих,
Так і ми цей час проведемо,
Не втратимо від того обличчя,
Навпаки – ми їх придбаємо.
***
Осенний урожай собрали –
Теперь всем впору отдохнуть.
Забыть о страхе и тревогах,
К зеленым веточкам прильнуть.
Грустить сейчас негоже очень,
Ведь праздник радостный Суккот!
Шалаш стоит твой среди прочих –
Пусть счастье будет целый год.
***
В первый день молитва ждёт,
Строго требует Суккот –
За хороший урожай
Честь Вс-вышнему отдай.
В день второй, тире седьмой,
Нет уж строгости такой,
Веселись, гуляй еврей
В кущах Родины своей!
***
Вітаю зі святом Суккот! Нехай твій намет вкриє тебе від усіх бід, хай всі твої думки і діяння будуть сповнені світла й доброти. Бажаю не боятися труднощів, бажаю ніколи не здаватися і не зупинятися на півшляху до мрії. Нехай це свято додасть сил і віри, нехай твоє серце сміливо прагне до любові і щастя!
***
Вітаю з великим святом Суккот! Свято пам'яті і повернення до витоків, блукання євреїв по Синайській пустелі! Нехай благословенний буде лулав та етгор! Добра і миру вам і вашим родинам!
***
С Суккотом, праздником Кущей! Наши предки в этот день праздновали сбор урожая, почтим же традиции и поблагодарим высшие силы за то, что сегодня нам есть, что поставить на стол. Пусть в жизни все сложится самым лучшим и светлым образом, что у вас, что у ваших близких.
***
С Суккотом Вас! Пусть этот день напоминает нам про историю, про традиции и про то, как наш народ блуждал по Синайской пустыне. Будем же верны нашему пути, нашей вере и нашим семьям, которые – самая большая ценность в целом огромном мире.
Картинки и открытки
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Суккот и как отмечается праздник.
По материалам: pozdravok.ru.