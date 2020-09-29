Суккот 2020: когда празднуется, что нужно и что нельзя делать

Суккот в 2020 году отмечается 2-9 октября. Это один из самых главных праздников в иудаизме, другое название которого – "Время нашей радости".

В эти дни у евреев принято жить в специальных шатрах под названием сукка, в которых пируют и прославляют Бога. Подробнее о традициях праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Суккот: история праздника

Суккот отмечается в 15-21 дни еврейского месяца тишрей. Исторически праздник символизирует 40-летний период, во время которого дети Израиля блуждали по Синайской пустыне и жили во временных убежищах.

Кроме того, Суккот, как упоминается в Книге Исхода, является сельскохозяйственным праздником. В этот день отмечается конец сбора урожая и, соответственно, сельскохозяйственного года в Израиле.

Cукка – специальные шалаши, в которых живут во время празднования Суккот

Традиции

В дни Суккот евреи живут в сукках – покрытых ветками временных строениях, в которых празднуют и прославляют Бога. Стены сукки могут быть сделаны из дерева, штукатурки, брезента, обычных стекла и алюминия. Она должна быть построена так, чтобы из нее были видны звезды и небо.

Шатры евреи строят накануне праздника, их, по возможности, принято украшать. Здесь семьями устраивают застолья с блюдами из продуктов нового урожая, принимают гостей, отдыхают, спят.

Седьмой день Суккот – Хоша‘на Рабба, когда на Небесах "закрываются" все личные дела, начатые в Рош а-шана. Считается, что в Суккот Бог судит не отдельно каждого, а мир целиком, решая, сколько дождя будет в этом году, каким будет урожай. В этот день, как и в Йом-Киппур важны раскаяние и молитва. Кульминация Суккот – восьмой день, Шмини Ацерет ("задержитесь на восьмой").

Что нельзя делать в Суккот

Самыми строгими считаются первый и седьмой день празднования Суккот. В это время под запретом любая работа, ссоры, конфликты, сквернословие. Нельзя даже мысленно желать зла другим.

В сукках нельзя мусорить, следует соблюдать порядок.

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