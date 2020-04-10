Страстная пятница 2020 у православных: что категорически нельзя делать
В 2020 году Страстная пятница у православных христиан выпадает на 17 апреля. В этот день вспоминают о страданиях Иисуса Христа, смерти Спасителя на кресте и погребении Его тела после распятия.
Великая пятница – день скорби и печали для верующих. Поэтому с этим днем связано много разных примет и запретов. Подробнее о них расскажет OBOZREVATEL.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
1. Страстная пятница – самый строгий постный день всего Великого поста. В этот день христиане отказываются от пищи до выноса Плащаницы. После трех часов пополудни можно съесть кусочек хлеба и выпить стакан воды.
2. В Страстную пятницу нельзя веселиться, смеяться, ходить в гости и на вечеринки. В этот поминальный день о земных страданиях Иисуса Христа следует отказаться от любых развлечений.
3. В Великую пятницу нельзя работать. Запрещается стирать, убирать, шить, резать – для наведения порядка отведен Чистый четверг. Все важные задачи стоит отложить на другой день.
4. Нельзя также работать в саду, огороде, копать, сажать растения. Однако, по поверью, есть исключение из этого правила: так, славяне издавна считали, что посаженная в Страстную пятницу петрушка даст двойной урожай, только семена нужно сеять, не прикасаясь к земле острыми и железными предметами.
5. Нельзя употреблять алкоголь.
6. В Страстную пятницу также нельзя стричь волосы, делать маникюр и заниматься другими косметическими процедурами.
7. Нельзя протыкать землю предметами из железа (это касается и работы в поле и огороде).
Страстная пятница: приметы
Великая пятница всегда была очень почитаемой в народе. Ведь смерть Сына Божьего символизирует заклание невинного агнца за грехи всего человечества – и благодарность Иисусу за его деяние не имеет границ.
С этим днем связано немало обычаев и примет. Так, к примеру, на Руси в этот день проводили обряд изгнания нечисти из деревни: вооруженные кто чем парни и девушки пешими и на конях проезжали село из конца в конец.
По поверью, если человек всю Страстную пятницу сможет продержаться без воды, никакое питье весь год не сможет причинить ему вреда.
А тот, кто в Великую пятницу выпьет спиртного, на всю жизнь пристрастится к алкоголю.
Человек, который радуется в Страстную пятницу, по поверью, проплачет весь следующий год.
Гадания и магия в Великую пятницу навлекут беду на того, кто этим занимается.
Кто плюнет на землю в этот день, от того все святые отвернутся.
Звездное небо в Страстную пятницу сулит хороший урожай зерновых. Если же весь день пасмурно, наши предки говорили "хлеб будет с бурьяном", что означает, жди неурожая в этом году.
Можно ли печь паски в Страстную пятницу
По традиции, все приготовления к Пасхе следует завершить в Чистый четверг. Однако для тех, кто решается печь куличи в Страстную пятницу, существуют некоторые правила.
Так, перед тем как замесить тесто, нужно прочесть молитву и попросить у Бога благословления. А выпекать паски в Страстную пятницу нужно в тишине и одиночестве.
По народному поверью, выпеченные в Великую пятницу хлеб и куличи долго не черствеют и имеют целебную силу.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях.