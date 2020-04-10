Страстная пятница 2020 у православных: что категорически нельзя делать

В 2020 году Страстная пятница у православных христиан выпадает на 17 апреля. В этот день вспоминают о страданиях Иисуса Христа, смерти Спасителя на кресте и погребении Его тела после распятия.

Великая пятница – день скорби и печали для верующих. Поэтому с этим днем связано много разных примет и запретов. Подробнее о них расскажет OBOZREVATEL.

Страстная пятница: Распятый Иисус, Габриэль Вюгер, 1868 wikipedia.org

Что нельзя делать в Страстную пятницу

1. Страстная пятница – самый строгий постный день всего Великого поста. В этот день христиане отказываются от пищи до выноса Плащаницы. После трех часов пополудни можно съесть кусочек хлеба и выпить стакан воды.

2. В Страстную пятницу нельзя веселиться, смеяться, ходить в гости и на вечеринки. В этот поминальный день о земных страданиях Иисуса Христа следует отказаться от любых развлечений.

3. В Великую пятницу нельзя работать. Запрещается стирать, убирать, шить, резать – для наведения порядка отведен Чистый четверг. Все важные задачи стоит отложить на другой день.

4. Нельзя также работать в саду, огороде, копать, сажать растения. Однако, по поверью, есть исключение из этого правила: так, славяне издавна считали, что посаженная в Страстную пятницу петрушка даст двойной урожай, только семена нужно сеять, не прикасаясь к земле острыми и железными предметами.

В Страстную пятницу нельзя веселиться Pixabay

5. Нельзя употреблять алкоголь.

6. В Страстную пятницу также нельзя стричь волосы, делать маникюр и заниматься другими косметическими процедурами.

7. Нельзя протыкать землю предметами из железа (это касается и работы в поле и огороде).

Страстная пятница: приметы

Великая пятница всегда была очень почитаемой в народе. Ведь смерть Сына Божьего символизирует заклание невинного агнца за грехи всего человечества – и благодарность Иисусу за его деяние не имеет границ.

С этим днем связано немало обычаев и примет. Так, к примеру, на Руси в этот день проводили обряд изгнания нечисти из деревни: вооруженные кто чем парни и девушки пешими и на конях проезжали село из конца в конец.

По поверью, если человек всю Страстную пятницу сможет продержаться без воды, никакое питье весь год не сможет причинить ему вреда.

А тот, кто в Великую пятницу выпьет спиртного, на всю жизнь пристрастится к алкоголю.

Страстная пятница Pixabay

Человек, который радуется в Страстную пятницу, по поверью, проплачет весь следующий год.

Гадания и магия в Великую пятницу навлекут беду на того, кто этим занимается.

Кто плюнет на землю в этот день, от того все святые отвернутся.

Звездное небо в Страстную пятницу сулит хороший урожай зерновых. Если же весь день пасмурно, наши предки говорили "хлеб будет с бурьяном", что означает, жди неурожая в этом году.

Можно ли печь паски в Страстную пятницу

По традиции, все приготовления к Пасхе следует завершить в Чистый четверг. Однако для тех, кто решается печь куличи в Страстную пятницу, существуют некоторые правила.

Выпекать паски в Страстную пятницу нужно в тишине и одиночестве Pixabay

Так, перед тем как замесить тесто, нужно прочесть молитву и попросить у Бога благословления. А выпекать паски в Страстную пятницу нужно в тишине и одиночестве.

По народному поверью, выпеченные в Великую пятницу хлеб и куличи долго не черствеют и имеют целебную силу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях.

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