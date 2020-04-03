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3 апреля • обновлено в 19:53
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Страстная пятница 2020 у католиков: когда будет и что нельзя делать

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Страстная пятница для верующих – день скорби и печали. В пятницу, которая последовала за Тайной вечерей, по Библии, Иисус Христос был осужден и распят на кресте.

В этот день христиане, как православные, так и католики, вспоминают о страданиях Спасителя. О том, когда будет Страстная пятница в 2020 году у католиков и чем она отличается от Великой пятницы в православной традиции, расскажет OBOZREVATEL.

Страстная пятница для верующих – день скорби и печали

Страстная пятница для верующих – день скорби и печали

Pixabay

Когда Страстная пятница 2020 у католиков

Пасха в 2020 году у католиков празднуется на неделю раньше, чем у православных, – 12 апреля. Таким образом, католическая Страстная пятница будет в этом году 10 апреля.

Отметим, иногда даты Пасхи и Страстной пятницы совпадают в католичестве и православии. Так было, к примеру, в 2017 году, когда Светлое Воскресенье Христово выпало на 16 апреля.

Католическая Страстная пятница: традиции

В католической церкви в Страстную пятницу принято богослужение Крестного пути, которое призвано напомнить верующим о страданиях Иисуса Христа на пути к Голгофе, и особая вечерняя служба Страстей Господних (после 15 часов дня – времени смерти Сына Божьего по Библии).

Распятие Христово. Фреска Феофана Критянина в Крестоникитском монастыре Афона

Распятие Христово. Фреска Феофана Критянина в Крестоникитском монастыре Афона

wikipedia.org

Страстная пятница является единственным днем в году, когда в католических церквях не совершается таинство Евхаристии.

Время таинства Причастия приходит только после того, как пройдут основные службы, посвященные Великой пятнице и страданиям Спасителя. Во время таинства используются Дары Господни, заготовленные заранее в Великий Четверг.

В Страстную пятницу нужно сходить на службу в церковь и принести оттуда домой 12 свечей, зажечь их и обойти все углы дома, а затем дать свечам догореть до конца.

Этот день Страстной недели лучше всего посвятить размышлениям над событиями Великой пятницы, которые описываются в Евангелии.

Страстная пятница 2020: у католиков проводится богослужение Крестного пути

Страстная пятница 2020: у католиков проводится богослужение Крестного пути

Pixabay

Страстная пятница 2020 у католиков: что нельзя делать

В страстную пятницу у католиков, как и у православных, нельзя веселиться, петь, танцевать, смеяться, ходить по увеселительным заведениям.

Нельзя употреблять спиртное.

Под запретом также работа по дому: уборка, стирка, шитье и т.п.

В Страстную пятницу в католичестве запрещается резать хлеб – только ломать.

В целом, весь день следует держать особенно строгий пост, не рекомендуется даже пить воду.

Страстная пятница 2020: весь день рекомендуется особенно строгий пост

Страстная пятница 2020: весь день рекомендуется особенно строгий пост

iStock/Global Images Ukraine

Также нельзя забивать гвозди и что-либо вбивать в землю. Запрещается также стричься, красить волосы и проводить другие косметические процедуры.

Читайте также в OBOZREVATEL: Пасха 2020 в Украине в карантин: какие традиции и что теперь строго запрещено делать.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Пасха
Место
Украина
Теги
запрет Католическая церковь традиции церковь религия
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