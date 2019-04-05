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Страстная пятница-2019: когда и что нельзя делать в этот день

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Страстная пятница является самым скорбным днем в году для православных христиан. Она является последней пятницей Великого поста и посвящается памяти о страданиях Иисуса Христа, которого распяли в этот день.

В 2019 году Страстную пятницу отмечают 26 апреля. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что нельзя делать.

Страстная пятница-2019: когда и что нельзя делать в этот день
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Страстная пятница перед Пасхой получила свое название от выражения Страсти Христовы. Искупая все человеческие грехи, Иисус Христос умер мученической смертью на Голгофе.

В этот день во время богослужения, выносят Плащаницу - на которой погребенный Иисус Христос отображен в полный рост. Плащаницу выносят из алтаря ровно в три часа дня и устанавливают в центре храма. Вторая служба проходит вечером, во время которой верующие стоят со свечами в руках, а Плащаницу обносят вокруг храма.

Страстная пятница-2019: когда и что нельзя делать в этот день

Традиции Страстной пятницы

После церковной службы в дом следует принести двенадцать горящих свечей, которые до этого были в церкви. Дома им необходимо дать догореть до самого конца, поскольку это принесет благополучие.

Страстная пятница-2019: когда и что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать на Страстную пятницу

В Страстную пятницу категорически запрещено работать дома. Все приготовления к Пасхе и любые бытовые задачи необходимо отложить на следующий день.

Нельзя стирать, шить и резать, так как это считается большим грехом.

В этот день нельзя ничего сажать, поскольку не будет урожая. А вот посеять немного зелени - можно.

Страстная пятница-2019: когда и что нельзя делать в этот день

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2019 году Чистый, или, как его еще называют, Великий четверг отмечают 25 апреля. Это один из главных дней Страстной недели, которая будет перед Пасхой. Чистый четверг является первым из трех дней, которые еще называют "Большое трехдневие" в христианстве.

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