Страстная неделя 2020 по дням: как провести и что нельзя делать

Страстная неделя в 2020 году выпадает на период с 13 по 19 апреля. Это седьмая и последняя неделя Великого поста, который завершается Пасхой.

В православии Страстная неделя является самой важной в году, она посвящена последним дням жизни Христа на земле, Его страданиям, распятию, смерти на кресте и погребению. Подробнее о днях Страстной недели, как правильно их провести и что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Страстная неделя 2020 продлится с 13 по 19 апреля Pixabay

Великий понедельник: 13 апреля 2020

В Страстной понедельник начинается подготовка к Пасхе. В этот день занимаются уборкой и другими хозяйственными делами, чтобы после Пасхи всю Светлую неделю о них не беспокоиться.

Церковь в Великий понедельник вспоминает сюжет из Ветхого завета о патриархе Иосифе Прекрасном, из зависти проданном братьями в Египет, а также иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, символизирующей нераскаявшихся лицемерных книжников и фарисеев.

В понедельник Страстной недели Патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения. Изготовление освященного ароматического масла (миро), которое применяют для помазания после крещения, происходит лишь раз в год. Миро варят из смеси 50 разных масел, трав и душистых смол в течение трех дней: в Великий Понедельник до вечера, весь Великий Вторник и утро Великой Среды.

В Страстной понедельник начинается подготовка к Пасхе Pixabay

Приметы в Великий понедельник

– В доме нужно сделать генеральную уборку – чтобы год был успешным. Также надо выбросить все старые, сломанные и ненужные вещи.

– Если в понедельник Страстной недели солнечно – летом будет хороший урожай.

– Чтобы обеспечить себе здоровье на весь год, в Великий понедельник нужно умыться святой водой.

Великий вторник: 14 апреля 2020

Великий вторник стоит начать со службы в церкви, где вспоминаются притчи, поведанные Иисусом в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о десяти девах и талантах, о Страшном суде и кончине мира. Также церковь вспоминает о разоблачении Иисусом книжников и фарисеев.

В Великий вторник вспоминают притчи, поведанные Иисусом в Иерусалимском храме Pixabay

В Великий вторник принято перебирать всю одежду, выбрасывать ненужную, стирать, гладить, подшивать, а также готовить наряд к Пасхе.

В этот день нельзя думать о плохом, ругаться, сквернословить. Нельзя петь, танцевать, веселиться.

Приметы в Великий вторник

– Если в Великий вторник сыро – это к урожаю грибов.

– Чтобы животное не болело весь год, его нужно умыть талым снегом в Великий вторник.

– С этой же целью на заре можно напоить скот и домашних животных соченым молоком.

Всю Страстную неделю верующие готовятся ко встрече Пасхи Pixabay

Великая среда: 15 апреля 2020

В Страстную среду завершается время церковного покаяния. Верующие просят прощения друг у друга за обиды. На литургии в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами, а на вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все стараются исповедоваться.

В Великую среду продолжается уборка в доме, хозяйки моют полы, выносят мусор, выбивают ковры, украшают дом цветами к Пасхе. Также подготавливают яйца для покраски и продукты для пасок.

В этот день, как и всю Страстную неделю, следует соблюдать строгий пост. По церковным канонам, в Страстную среду полагается сухоядение: можно есть хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты, пить воду.

Страстная неделя: в Великую среду подготавливают яйца для покраски и продукты для куличей Pixabay

Нельзя ссориться, ругаться, думать о плохом, а также веселиться, петь, танцевать. Кроме того, по поверью, нельзя рубить дрова, шить, вышивать и вязать. В этот день животных также обливают животных талым снегом, чтобы уберечь их от болезней.

Чистый четверг: 16 апреля 2020

В Великий четверг, или Чистый четверг христиане вспоминают Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами, на которой Спаситель установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, а также молитву Сына Божьего в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Православные в Чистый четверг исповедуются в грехах и причащаются в церквях. Вечером проводится служба с чтением 12 Евангелий. Прихожане в церкви стоят с зажженными свечами в руках. Свечи, которые зажигаются в церкви в этот день, забираются домой, – по поверью, они приносят счастье.

Страстная неделя: в Великий четверг наводят порядок, пекут куличи, красят яйца, купаются Pixabay

В Великий четверг наводят порядок и украшают свой дом, пекут куличи, красят яйца, готовят праздничные блюда к Пасхе, купаются.

По обычаю следует встать в Чистый четверг до восхода солнца и искупаться. Считается, что вода в Чистый четверг смывает грязь с тела и грехи с души, благотворно влияет на состояние духа.

Приметы в Чистый четверг:

– Хорошая погода в Чистый четверг сулит теплый остаток весны.

– Идет дождь – холодная погода продержится до самого лета.

– Считается, что в Чистый четверг нельзя одалживать, чтобы не отдать вместе с вещью счастье и достаток.

Считается, что вода в Чистый четверг смывает грязь с тела и грехи с души Pinterest

– Нельзя разводить в доме беспорядок, оставлять посуду немытой, а белье грязным, – чтобы не погрязнуть в ссорах.

– До окончания уборки нельзя печь куличи, красить яйца и готовить другие праздничные блюда.

Подробнее о том, как нужно провести Чистый четверг, читайте в материале.

Страстная Пятница: 17 апреля 2020

Великая пятница – день скорби и печали для верующих. В Страстную пятницу вспоминают о страданиях Иисуса Христа, смерти Спасителя на кресте и погребении Его тела после распятия.

В этот день веселье и разнообразные развлечения под особым запретом. Действует особо строгий пост, верующие посвящают Страстную пятницу молитве. Также принято раздавать пищу нуждающимся.

В Страстную неделю следует держать строгий пост и отказаться от любых развлечений Pixabay

В Страстную пятницу нельзя работать, стирать, убирать, шить, резать, вязать. Также нельзя употреблять алкоголь, делать маникюр и другие косметические процедуры.

Больше о том, что можно и нельзя делать в Страстную пятницу, читайте в нашем материале.

Великая суббота: 18 апреля 2020

После утренней службы в Великую субботу в церквях начинается освящение пасхальных куличей, яиц и другой ритуальной еды. К вечеру люди стараются закончить все хлопоты и отправиться на службу, чтобы встретить Светлую Пасху. В Иерусалимском храме Воскресения в Страстную субботу происходит схождение Благодатного огня.

В этот день красят и украшают яйца, готовят другие пасхальные блюда. В Великую субботу разрешено сухоядение: можно есть невареную растительную пищу, хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи.

В Страстную субботу красят яйца, готовят пасхальные блюда Pixabay

Нельзя делать уборку, стирать, работать физически, охотиться, рыбачить, веселиться, петь, ссориться, ругаться, употреблять алкоголь. Праздновать день рождения, юбилей или свадьбу также запрещается. Кроме того, нельзя ничего отдавать из дома, чтобы не отдать здоровье, благополучие и удачу.

Приметы в Страстную субботу

– Какая погода в Страстную субботу, таким и лето будет.

– Кто смеется в этот день перед Пасхой – тот весь год проплачет.

– Свадьба в Страстную субботу – к недолгой супружеской жизни.

– Если не спать в ночь на Светлое Воскресенье Христово, это защитит от болезней, подарит богатый урожай, принесет удачу в охоте, а невесте – счастье в браке.

В Страстную субботу в церквях начинается освящение пасхальных куличей Pixabay

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