Страшный день: что нельзя делать 11 января

В понедельник, 11 января, церковь отмечает День избиения младенцев, посвященный памяти невинно убитых Иродом 14 тысяч детей.

В народе он известен как Страшный день, или Страшной день, Страшной вечер. Наши предки считали его самым несчастливым в году и проводили специальные обряды, чтобы уберечься от злых духов. О главных традициях и приметах 11 января рассказывает OBOZREVATEL.

История Страшного дня

Согласно Евангелию от Матфея, волхвы, прибывшие со своими дарами поклониться новорожденному Иисусу Христу, отказались рассказать царю Иудеи Ироду о местонахождении Спасителя.

Тогда в ярости Ирод приказал убить всех младенцев возрастом до двух лет в Вифлееме. Трагедию предсказал еще ветхозаветный пророк Иеремия в 7-6 столетиях до н. э.; церковь почитает убитых как мучеников.

Иисус был спасен благодаря явлению ангела, который велел супругу Девы Марии Иосифу бежать с семьей в Египет.

По приказу Ирода в Вифлееме были убиты все младенцы возрастом до двух лет Wikipedia

Традиции в Страшный день

11 января в народе считался самым страшным и несчастливым днем в году. Наши предки верили, что в это время активизируется нечистая сила. С помощью различных обрядов, для которых использовались колья или солома, они пытались защититься от злых духов.

Считалось, что разведенный во дворе дома костер поможет сжечь все горести и печали.

По поверью, в костре, разведенном во дворе в Страшный день, могут сгореть все горести и печали Pixabay

Особенно оберегали детей – о них молились, старались окружить заботой, оберегами и запрещали выходить из дома.

Вечером рассказывали страшные истории и сказки, а также загадывали разнообразные загадки.

Считалось, что родившихся в Страшный день преследует несчастье. Для защиты им следует носить камень оникс.

Молодежь продолжала святочные гуляния и посиделки; девушки гадали на суженого.

11 января молодежь продолжала святочные гуляния и посиделки Wikipedia

Что нельзя делать в Страшный день

Выходить из дома в темное время суток, а также оставаться в одиночестве: по поверью, 11 января разгуливает нечистая сила.

Ругаться, злиться, спорить с окружающими.

Рассыпать соль, чтобы не лить слезы весь год.

Жаловаться на жизнь, причитать, чтобы не накликать беду.

Открывать дверь после первого стука – суеверные люди считают, что таким образом можно впустить болезнь в дом.

Брать и давать в долг.

Ветер дует с севера 11 января – в ближайшие дни ударят морозы Pixabay

Приметы 11 января

Небо безоблачно, а ветер дует с севера – в ближайшие дни ударят морозы.

Метель – к дождям в июле.

Запотевшие окна – к потеплению.

Гусь лапу поджимает – к сильным холодам.

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