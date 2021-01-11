Страшный день: что нельзя делать 11 января
В понедельник, 11 января, церковь отмечает День избиения младенцев, посвященный памяти невинно убитых Иродом 14 тысяч детей.
В народе он известен как Страшный день, или Страшной день, Страшной вечер. Наши предки считали его самым несчастливым в году и проводили специальные обряды, чтобы уберечься от злых духов. О главных традициях и приметах 11 января рассказывает OBOZREVATEL.
Согласно Евангелию от Матфея, волхвы, прибывшие со своими дарами поклониться новорожденному Иисусу Христу, отказались рассказать царю Иудеи Ироду о местонахождении Спасителя.
Тогда в ярости Ирод приказал убить всех младенцев возрастом до двух лет в Вифлееме. Трагедию предсказал еще ветхозаветный пророк Иеремия в 7-6 столетиях до н. э.; церковь почитает убитых как мучеников.
Иисус был спасен благодаря явлению ангела, который велел супругу Девы Марии Иосифу бежать с семьей в Египет.
11 января в народе считался самым страшным и несчастливым днем в году. Наши предки верили, что в это время активизируется нечистая сила. С помощью различных обрядов, для которых использовались колья или солома, они пытались защититься от злых духов.
Считалось, что разведенный во дворе дома костер поможет сжечь все горести и печали.
Особенно оберегали детей – о них молились, старались окружить заботой, оберегами и запрещали выходить из дома.
Вечером рассказывали страшные истории и сказки, а также загадывали разнообразные загадки.
Считалось, что родившихся в Страшный день преследует несчастье. Для защиты им следует носить камень оникс.
Молодежь продолжала святочные гуляния и посиделки; девушки гадали на суженого.
Выходить из дома в темное время суток, а также оставаться в одиночестве: по поверью, 11 января разгуливает нечистая сила.
Ругаться, злиться, спорить с окружающими.
Рассыпать соль, чтобы не лить слезы весь год.
Жаловаться на жизнь, причитать, чтобы не накликать беду.
Открывать дверь после первого стука – суеверные люди считают, что таким образом можно впустить болезнь в дом.
Брать и давать в долг.
Небо безоблачно, а ветер дует с севера – в ближайшие дни ударят морозы.
Метель – к дождям в июле.
Запотевшие окна – к потеплению.
Гусь лапу поджимает – к сильным холодам.
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