Всего 20 грн! Декоратор показала, как сделать модную игрушку на Новый год

Стильные елочные украшения на Новый год можно сделать своими руками – такие игрушки хенд-мейд не только единственные в своем роде, но и сравнительно недорогие.

В качестве примера декоратор Виктория Рыбалко показала в эфире ObozTV, как сделать шикарный шарик на новогоднюю елку, потратив всего лишь 20 гривен.

Для декорирования шарика понадобится:

пластмассовый шар (основа);

акриловая краска;

новогодняя салфетка для декупажа;

клей ПВА;

лак (подойдет акриловый, для декупажа, и даже обычный бесцветный лак для ногтей);

ленточка для бантика, стразы, бусины или любые другие украшения;

кисточка и чистая губка для мытья посуды.

"Вот такой шарик я сделала из обычного пластмассового шара, основы, который купила в магазине товаров для творчества. Он стоил 10 гривен", – поделилась Рыбалко.

Она дала пошаговую инструкцию, как декорировать такую заготовку.

Шаг 1. Покрасить основу

"С помощью акриловой краски и обычной кухонной губки для мытья посуды наносим мазки. Т.е. красим основу в белый или любой другой цвет, который вы выбрали. …Я наносила краску в два слоя, чтобы получился более насыщенный цвет. Если вы берете краску другого цвета, возможно, одного слоя будет достаточно", – отметила декоратор.

После нанесения краски следует дождаться ее высыхания.

Шаг 2. Наклеить картинку

По словам Рыбалко, салфетка для декупажа стоит около 5 гривен, однако на одной салфетке с рождественской или новогодней тематикой есть уже 5 готовых изображений, т.е. из нее можно сделать пять шариков.

"Вырезаем (картинку. – Ред.) и выбираем место для нанесения. Чтобы ее нанести, нам нужен клей ПВА, разведенный 50 на 50 с обычной водой. Кладем рисунок на шарик и промазываем кисточкой. Даем хорошо прилипнуть. Ждем, пока высохнет", – рассказала специалист.

Шаг 3. Полакировать

После того, как картинка высохла, шарик вскрывается лаком.

Декоратор подчеркнула, что при желании можно купить специальный лак для декупажа, но вполне можно обойтись и любым обычным лаком, который есть в доме.

Также следует дождаться, пока лак высохнет.

Во время покраски и лакирования шарика его лучше держать за подвеску – пальцами или пинцетом.

Шаг 4. Украсить бантом

Готовый шарик украшается дополнительными декоративными элементами – к примеру, бантом или самоклеющимися стразами.

Рыбалко уточнила, что сам процесс не занимает много времени, однако нужно дожидаться высыхания краски и лака. Поэтому, в общей сложности, на изготовление одного шарика уходит до 5 часов.

"Стоимость конкретно этого шарика вышла 20 гривен. Конечно, нужно вложить сюда душу и время. Но это бесценная вещь, которая остается на память, которую вы можете сделать с детками. Когда сказки воплощаются своими руками – это просто здорово!" – заключила декоратор.

Для вдохновения OBOZREVATEL приводит примеры еще нескольких самодельных новогодних игрушек – смотрите дальше на фото.

Простые игрушки из фетра своими руками funthriftymom.com

Елочные игрушки из старых лампочек coisasdagell.blogspot.com

Новогодние украшения из сосновых шишек architectureartdesigns.com

Шарик, декорированный пуговицами koffkindom.ru

Самодельные игрушки из муки и соли countryliving.com

Декор сахаром – снеговик в вязаной шапочке artysgetaway.com

Как писал OBOZREVATEL, в этом году ставить новогоднюю елку рекомендуют заранее – еще до католического Рождества 25 декабря.

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