Степанов день 2021: традиции, приметы и молитва в праздник

В субботу, 9 января, православные христиане празднуют Степанов день. Так, церковь в эту дату чтит память Стефана Первомученика.

Святой Степан в народе почитался как покровитель домашнего скота; в этот день принято было нанимать пастухов, а девушки при помощи специального обряда "смывали" печаль с сердца. Подробнее о главных традициях и приметах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Стефан Первомученик

Святой Стефан был архидиаконом, апостолом от семидесяти и первым христианским мучеником. Согласно церковному преданию, он проповедовал слово Божье в Иерусалиме и прославился "великими чудесами и знамениями".

Около 33-36 года святой предстал перед судом Синедриона и в результате был побит камнями за свою проповедь. Принимая мученическую гибель, Стефан обратился к Иисусу Христу с просьбой принять его дух и молитвой о своих убийцах.

Стефан Первомученик был побит камнями за свою проповедь azbyka.ru

Традиции в Степанов день

В народе святой Степан почитался как покровитель домашнего скота, особенно лошадей. В этот день по обычаю нанимали пастухов, в честь чего устраивали общую трапезу.

Лошадей на Степана поили и кормили из серебряной посуды: считалось, что это убережет животных от болезней.

Для защиты дома и скота от ведьм по углам двора наши предки устанавливали осиновые колья.

Девушки в Степанов день "хоронили" тоску: в специальную, "пагубную" чашу сливали воду, чтобы смыть печаль с сердца.

Лошадей на Степана поили и кормили из серебряной посуды Pixabay

Что нельзя делать в Степанов день

Рубить дрова до заката – опасались получить глубокую рану.

Заниматься рукоделием.

Морить лошадей голодом.

Брать в руки нож мужчинам – в народе говорили, что это грозит потерей мужской силы.

Девушки, проснувшись, не ступали босой ногой на пол, не прочитав "Отче наш" девять раз. Считалось, что иначе можно лишиться красоты.

Приметы 9 января

Снег идет на Степана – к сырой погоде.

Вороны садятся на снег, красная луна – к потеплению.

Не видно мелких птиц – выпадет снег.

Молитва святому Степану

Молитва святому Степану

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы мысли, которые помогут чувствовать себя счастливым человеком в новом году. Также были озвучены типичные привычки женщин, которые раздражают мужчин.