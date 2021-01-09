Степанов день 2021: традиции, приметы и молитва в праздник

Анна Паскевич Праздники 07:00, 9.01.2021

В субботу, 9 января, православные христиане празднуют Степанов день. Так, церковь в эту дату чтит память Стефана Первомученика.

Святой Степан в народе почитался как покровитель домашнего скота; в этот день принято было нанимать пастухов, а девушки при помощи специального обряда "смывали" печаль с сердца. Подробнее о главных традициях и приметах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Стефан Первомученик

Святой Стефан был архидиаконом, апостолом от семидесяти и первым христианским мучеником. Согласно церковному преданию, он проповедовал слово Божье в Иерусалиме и прославился "великими чудесами и знамениями".

Около 33-36 года святой предстал перед судом Синедриона и в результате был побит камнями за свою проповедь. Принимая мученическую гибель, Стефан обратился к Иисусу Христу с просьбой принять его дух и молитвой о своих убийцах.

Стефан Первомученик был побит камнями за свою проповедь
azbyka.ru

Традиции в Степанов день

  • В народе святой Степан почитался как покровитель домашнего скота, особенно лошадей. В этот день по обычаю нанимали пастухов, в честь чего устраивали общую трапезу.

  • Лошадей на Степана поили и кормили из серебряной посуды: считалось, что это убережет животных от болезней.

  • Для защиты дома и скота от ведьм по углам двора наши предки устанавливали осиновые колья.

  • Девушки в Степанов день "хоронили" тоску: в специальную, "пагубную" чашу сливали воду, чтобы смыть печаль с сердца.

Лошадей на Степана поили и кормили из серебряной посуды
Pixabay

Что нельзя делать в Степанов день

  • Рубить дрова до заката – опасались получить глубокую рану.

  • Заниматься рукоделием.

  • Морить лошадей голодом.

  • Брать в руки нож мужчинам – в народе говорили, что это грозит потерей мужской силы.

  • Девушки, проснувшись, не ступали босой ногой на пол, не прочитав "Отче наш" девять раз. Считалось, что иначе можно лишиться красоты.

Приметы 9 января

  • Снег идет на Степана – к сырой погоде.

  • Вороны садятся на снег, красная луна – к потеплению.

  • Не видно мелких птиц – выпадет снег.

Молитва святому Степану

Молитва святому Степану

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы мысли, которые помогут чувствовать себя счастливым человеком в новом году. Также были озвучены типичные привычки женщин, которые раздражают мужчин.

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