Степанов день 2021: традиции, приметы и молитва в праздник
В субботу, 9 января, православные христиане празднуют Степанов день. Так, церковь в эту дату чтит память Стефана Первомученика.
Святой Степан в народе почитался как покровитель домашнего скота; в этот день принято было нанимать пастухов, а девушки при помощи специального обряда "смывали" печаль с сердца. Подробнее о главных традициях и приметах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Кто такой Стефан Первомученик
Святой Стефан был архидиаконом, апостолом от семидесяти и первым христианским мучеником. Согласно церковному преданию, он проповедовал слово Божье в Иерусалиме и прославился "великими чудесами и знамениями".
Около 33-36 года святой предстал перед судом Синедриона и в результате был побит камнями за свою проповедь. Принимая мученическую гибель, Стефан обратился к Иисусу Христу с просьбой принять его дух и молитвой о своих убийцах.
Традиции в Степанов день
В народе святой Степан почитался как покровитель домашнего скота, особенно лошадей. В этот день по обычаю нанимали пастухов, в честь чего устраивали общую трапезу.
Лошадей на Степана поили и кормили из серебряной посуды: считалось, что это убережет животных от болезней.
Для защиты дома и скота от ведьм по углам двора наши предки устанавливали осиновые колья.
Девушки в Степанов день "хоронили" тоску: в специальную, "пагубную" чашу сливали воду, чтобы смыть печаль с сердца.
Что нельзя делать в Степанов день
Рубить дрова до заката – опасались получить глубокую рану.
Заниматься рукоделием.
Морить лошадей голодом.
Брать в руки нож мужчинам – в народе говорили, что это грозит потерей мужской силы.
Девушки, проснувшись, не ступали босой ногой на пол, не прочитав "Отче наш" девять раз. Считалось, что иначе можно лишиться красоты.
Приметы 9 января
Снег идет на Степана – к сырой погоде.
Вороны садятся на снег, красная луна – к потеплению.
Не видно мелких птиц – выпадет снег.
Молитва святому Степану
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы мысли, которые помогут чувствовать себя счастливым человеком в новом году. Также были озвучены типичные привычки женщин, которые раздражают мужчин.