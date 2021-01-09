Степанов день 2021: традиции, приметы и молитва в праздник

В субботу, 9 января, православные христиане празднуют Степанов день. Так, церковь в эту дату чтит память Стефана Первомученика.

Святой Степан в народе почитался как покровитель домашнего скота; в этот день принято было нанимать пастухов, а девушки при помощи специального обряда "смывали" печаль с сердца. Подробнее о главных традициях и приметах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Святой Стефан был архидиаконом, апостолом от семидесяти и первым христианским мучеником. Согласно церковному преданию, он проповедовал слово Божье в Иерусалиме и прославился "великими чудесами и знамениями".

Около 33-36 года святой предстал перед судом Синедриона и в результате был побит камнями за свою проповедь. Принимая мученическую гибель, Стефан обратился к Иисусу Христу с просьбой принять его дух и молитвой о своих убийцах.

В народе святой Степан почитался как покровитель домашнего скота, особенно лошадей. В этот день по обычаю нанимали пастухов, в честь чего устраивали общую трапезу.

Лошадей на Степана поили и кормили из серебряной посуды: считалось, что это убережет животных от болезней.

Для защиты дома и скота от ведьм по углам двора наши предки устанавливали осиновые колья.

Девушки в Степанов день "хоронили" тоску: в специальную, "пагубную" чашу сливали воду, чтобы смыть печаль с сердца.

Рубить дрова до заката – опасались получить глубокую рану.

Заниматься рукоделием.

Морить лошадей голодом.

Брать в руки нож мужчинам – в народе говорили, что это грозит потерей мужской силы.

Девушки, проснувшись, не ступали босой ногой на пол, не прочитав "Отче наш" девять раз. Считалось, что иначе можно лишиться красоты.

Снег идет на Степана – к сырой погоде.

Вороны садятся на снег, красная луна – к потеплению.

Не видно мелких птиц – выпадет снег.

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