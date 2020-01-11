Старый Новый год: яркие поздравления с необычным праздником

C 13-го на 14 января отмечается один из самых необычных в мире праздников – Старый Новый год. Он появился из-за смены летоисчисления и считается феноменом, потому что в Украине его празднуют все, в независимости от вероисповедания и соблюдения календаря.

Как и в Новый год, 13 января также принято поздравлять родных и близких, друзей и коллег. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления со Старым Новым годом.

Старый Новый год

Старый Новый год – поздравления в стихах

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

***

В этот Старый новый год,

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

***

Новый год пришел! Ура!

Веселимся — дубль два:

Старый Новый год идет,

Счастье в каждый дом несет!

Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдет

В этот Старый Новый год!

Старый Новый год

Старый Новый год – поздравления в прозе

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

***

Поздравляю вас мои дорогие, со Старым Новым годом! Дорогие друзья, искренне и с большим удовольствием поздравляю с праздником и желаю всем счастья, добра и мира! Пусть новый год принесет удачу, стабильность в материальной и моральной сфере, здоровье и радость. Пусть он наполнит вашу жизнь яркими красками и прекрасными мелодиями любви. А старый год унесет с собой в небытие все плохие воспоминания и события! Будьте счастливы и здоровы!

***

Поздравляю со Старым Новым годом и от души желаю на новую страницу жизни перенести лишь добрые и радостные воспоминания, а всё ненужное и хмурое — оставить в старом, ведь это уже прошлое. Пусть весь год для тебя будет удачным, успешным, добрым и весёлым. Желаю семейного уюта и достатка, крепкого здоровья и счастья, красивых историй и праздников души.

Старый Новый год – открытки

Старый Новый год

Старый Новый год

Старый Новый год

Старый Новый год

Старый Новый год

Старый Новый год

Старый Новый год

Старый Новый год

Старый Новый год

Старый Новый год

Старый Новый год

Старый Новый год – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пройдет празднование Старого Нового года в Украине в 2020 году.

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