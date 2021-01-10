Старый Новый год в Украине: история праздника, традиции и приметы

Старый Новый год украинцы празднуют каждый год с 13 на 14 января. Стоит вспомнить, какие существуют приметы, обычаи и гадания в праздничную ночь.

В 2021 году Старый Новый год будут встречать в ночь со среды на четверг. Официального выходного в этот день нет, но большинство украинцев по старой традиции соберется за столом, чтобы с достоинством провести ушедший год. OBOZREVATEL собрал самые популярные традиции, приметы и гадания на 14 января, а также узнал, как возник праздник.

История возникновения праздника

Появление праздника связано с календарной путаницей – из-за перехода с юлианского календаря на новый григорианский. По христианской религии, Новый год должен наступать только после Рождества.

Стоит также отметить, что 13 января – День памяти преподобной Мелании (в народе – Маланки), а 14 января – это канонический религиозный праздник – Обрезание Господне и День святителя Василия Великого. Поэтому в народе говорят, что в ночь на 14 января Маланка с Василием встречаются. В наше время эти праздники изменились настолько, что многие забыли их религиозное значение.

Старый Новый год возник в Украине из-за путаницы в числах после перехода на новый календарь pixabay.com

Любопытно, что у встречи Маланки и Василия на Щедрый вечер есть также мифологическое обоснование. Так, согласно славянским поверьям, у матери всех богов Лады была дочь Миланка, которую выкрал злой змий и заточил в подземном царстве. Ее спас тот самый Безпальчик-Васильчик, после чего Миланка и Васильчик влюбились и поженились.

Традиции Старого Нового года

Одна из самых известных и до сих пор соблюдаемых традиций – это приготовление Щедрой кутьи. Издавна ее нужно было варить из цельной пшеницы, а сама каша могла быть как сладкой, так и соленой, с кусочками сала или мяса. Обязательным кушаньем к староновогоднему столу были пироги, вареники и блины с творогом. Этой едой угощали гостей, которые ходили от дома к дому с песнями и сценками.

Кутья – одно из главных блюд на столе в Старый Новый год 24tv.ua

Также обязательным блюдом на праздничном столе была свинина. Известно, что святой Василий – покровитель свиноводов, поэтому хозяева старались заколоть к этому празднику целого поросенка и подать к столу, чтобы год был благополучным и урожайным. Свинина также фигурирует во множестве щедривок и народных поговорок, что подтверждает ее традиционность.

В то же время исконно украинский обряд переодевания "на Маланки" заключается в перевоплощении в животных и фольклорных персонажей для того, чтобы рассказать семьям о празднике. По традиции, вечером 13 января молодежь переодевается и ходит от дома к дому с щедривками, танцами и песнями. При этом, в Маланку переодевается неженатый парень, а в Василия – девушка. Также в маскараде участвуют такие герои, как дед, баба, цыган с цыганкой, коза и черт. После обхода всех ближайших домов, щедровальники сжигают Дидух на перекрестке, разжигают большой костер и прыгают через него для того, чтобы защитить участников действа от нечисти.

Украинские переодевания на праздник Маланки. vidviday.ua

Как только встанет солнце 14 января, мальчики и неженатые парни шли посевать в домах соседей разными видами зерновых культур. Традицию посевания в первый день Нового года придумали еще до прихода христианства. Уже позднее ее связали с Рождеством, а теперь все ходят посевать на Старый Новый год.

Приметы на Старый Новый год

Со Старым Новым годом украинцы с давних времен связывали суеверия и приметы. Так, плохой приметой было встречать Новый год в старых и ношеных вещах, а также в одежде темного цвета. Кроме того, 13 января было запрещено выносить мусор, злиться и ссориться с окружающими.

Ангел на фоне елки pixabay.com

Также плохими приметами в День Меланки являются:

пересчитывание мелких денег (год будет безденежным и горьким);

произношение слова "тринадцать" (число черта согласно украинским верованиям);

давать или брать деньги в долг (чтобы не остаться в долгах на целый год);

таить зло на других.

Но есть и хорошие приметы Старого Нового года. К примеру, если утром 14-го января в дом первым войдет парень из хорошей и не бедной семьи, то у хозяев будет все хорошо. А вот если первой ступит на порог женщина, еще и с рыжими волосами, то ждать в этом году беды.

Традиционные гадания

Также ночь встречи Маланки и Василия – наилучшее время для гаданий на любовь и девичью судьбу. Незамужние девушки собирались именно в эту ночь, чтобы узнать будущее. Ведь по стародавним украинским верованиям, ночь на 14-е января стирает все границы с небом и другими мирами.

Многие традиционные гадания в современных условиях невозможны, ведь в прошлых веках украинки использовали домашний скот и разные атрибуты домашнего хозяйства. Но некоторые из них могут быть применимы и в современных реалиях.

Гадание с чашками. Каждая участница берет по одной чашке и кладет/наливает в нее что-то одно из этого: монету (означает богатство), сахар (сладкая и веселая жизнь), воду (стабильная жизнь без перемен), лук (слезы), хлеб (достаток и урожайность), кольцо (пышная свадьба), соль (к несчастью). После чего нужно закрыть глаза и выбрать чашку наугад. Что окажется в выбранной посуде, то и случится в этом году.

Гадание на бумаге. Участницы гадания комкают лист бумаги, кладут на перевернутую тарелку и поджигают. Сгоревший ком подносят к стене, чтобы от него падала тень. Какой образ увидят первым – то и будет ждать в ближайшее время.

Рождественские гадания. kurs.com.ua

Гадание на свечах. Понадобится емкость с водой, скорлупа от грецких орехов и количество свечей равное количеству гадающих. Свечи закрепляются в скорлупе, а после отправляются "в плавание". Чья свеча догорит первой – та и выйдет замуж. А вот если свеча потонет, ее владелица рискует никогда не стать замужней.

OBOZREVATEL ранее сообщал, когда в Украине колядуют, щедруют и посевают в 2021 году. Колядовать в Украине принято на 7 января, а щедровать – 13-го. Утром 14 января мальчики исполняют песни с пожеланиями хозяевам здоровья, благополучия и процветания и усыпают пол прихожей зерном.