Старый Новый год: смешные щедривки для взрослых

С 13 января на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год.Так, вечером 13-го числа, который еще называется Щедрый вечер, издавна было принято ходить колядовать, исполняя специальные песни-стихи – щедривки.

К празднику OBOZREVATEL публикует самые лучшие и веселые щедривки для взрослых.

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Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою – там жито копою,

Де віл рогом – то там жито стогом.

Де віл хвостом – то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Баночку івасів – щоб ніколи не висів,

Кільце ковбаски – щоб стояв до Паски,

Бутилочку кагору – щоб дивився вгору,

А як не дасте – то він до пупа приросте!

***

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Щедрівочка щедрувала,

З новим роком вас вітала,

Щоб і курки в вас неслися,

Щоб і свині в вас велися,

Щоб і кіт у домі нявкав

і собака в дворі гавкав,

Щоб ваш дім фінанси мав,

а в господаря стояв!

***

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Щоб євро сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мрамору камін,

Та й бассейн, хоча б один.

Щоб гідромассажер з Джакузі,

Щоб Хенессі бовталось в пузі.

Вітаю зі Старим Новим Роком!

***

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Я щедрую-посіваю…

Дайте грошей! Більш не знаю!

***

Я прийшов пощедрувати –

Час вам двері відкривати!

Нащедрую в дім вам щастя,

Щоб минали всі напасті,

Щоб бажання спрацювало,

Дайте хліба. Можна з салом,

Як сто грам до сала буде,

То ви точно – добрі люди!

***

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Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

***

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На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом —

Туда жито кустом.

Куда коза рогом —

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Открывай сундучок – доставай пятачок!

***

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, когда и как правильно посевать на Старый Новый год: что нужно и что нельзя делать.

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