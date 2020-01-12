Три молитвы на старый Новый год: для процветания, для исполнения желаний и от злых людей

Старый Новый год, который празднуется в ночь с 13 на 14 января – это исторический феномен, который получился в результате смены летоисчисления. Благодаря этому православные христиане отмечают два "Новых года" – по старому и новому стилю.

Особое значение эта дата имеет для верующих людей, ведь они получают возможность отпраздновать Новый год от души после окончания Рождественского поста, но не следует забывать о духовной пище в этот день. OBOZREVATEL расскажет, какие молитвы нужно читать на Старый Новый год.

Молитвы на Старый Новый год

Молитва в Старый Новый год на исполнение желания

Читается эта молитва за несколько минут до полуночи, после того как вы загадали свое желание.

"Господи, Иисус Христос Сын Божий. Ты бо рекм си пречи­стыми усты Твоими: Аминь, глаголю вам, земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего. Иже на небеси: где же два или трое собрались во имя Мое, тут семь. Аз по-среде их, непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Се­го ради молим Тя; даруй нам, рабам Твоим (перечислить име­на), согласившимся просить Тя (кратко изложить просьбу), ис­полнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки веков воля Твоя. Аминь".

Молитва в Старый Новый год на процветание

"Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения.

Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал в Иерусалиме, и спасительною жертвою святого Тела и пречистой Крови освятил.

Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; долгоденствие, здоровье, изобилие плодов земных и благорастворение воздуха дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими".

Новости Под Киевом с размахом отпразднуют Старый Новый год

Молитва в Старый Новый год от злых людей на работе

Читать эту молитву следует три раза подряд, ранним утром 14 января, на своем рабочем месте.

"Как у мертвых зубы не кусают,

Ногами они в гневе не топают,

На живых руками не замахиваются,

Так бы и на меня, рабу Божью (имя),

Никто не кричал, ногами не топал,

Ни начальник седой, ни служка молодой,

Ни тот, кто считает,

Ни тот, кто подметает,

А тот, кто в кресле высоком сидит,

Пусть на меня зло исподлобья не глядит,

Не бранит, не ругается.

Все что я сказала и что запамятовала,

Пусть исполниться на все дни,

На все часы и минуты.

Аминь".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в январе.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.