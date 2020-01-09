Старый Новый год 2020: когда отмечают в Украине

Старый Новый год 2020 в Украине наступает в ночь с 13 на 14 января. Официальных выходных в эти дни нет.

Дата празднования связана с историей. Старый Новый год появился в 1918 году из-за перехода с юлианского календаря на григорианский. Разница между календарями составляет 13 суток, поэтому 1 января по старому стилю соответствует 14 января по новому. OBOZREVATEL предлагаем читателям также узнать, что принято делать на Старый Новый год.

СТБ

На Старый Новый год в Украине принято посевать. Делать это нужно утром 14 января и только парням. Они должны засыпать дом зерном под песни-посевалки. Зерно символизирует плодородие и изобилие. Его нельзя выметать из дома до захода Солнца.

Примечательно, что девушкам нельзя посевать, потому что, согласно поверью, на Старый Новый год первым в дом должен зайти мужчина.

nezhatin.com.ua

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