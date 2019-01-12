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Старый Новый год 2019: как правильно щедровать и посевать

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В ночь на 14 января в Украине встречают Старый Новый год, который также называют Щедрым вечером. В этот день принято обмениваться подарками, а также щедровать. Традиционно этим занимаются только девушки, а вот утром, 14 января мужчины ходят и посевают.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как правильно щедровать и посевать на Старый Новый год.

Старый Новый год 2019: как правильно щедровать и посевать

UAportal

Как правильно щедровать?

Щедруют девушки вечером 13 января.Они могут заниматься этим до самой полуночи.

В этот день принято накрывать богатые столы, главным блюдом которых считается щедрая кутья. Готовят пироги, блины, вареники и гостинцы для щедрующих. Считается, что после заката солнца начинает проказничать нечистая сила. Потому щедровки стают своеобразной защитой дома и хозяев от нечисти.

Старый Новый год 2019: как правильно щедровать и посевать

Vgorode

Как посевать на Старый Новый год?

Посевать принято утром 14 января. Зерно посевальников нельзя выметать до заката солнца. Первым на Старый Новый год домой должен зайти мужчина — тогда будет и хороший урожай, и скот здоровый, и в доме лад. Всем посевальникам принято давать деньги.

Старый Новый год 2019: как правильно щедровать и посевать

UAportal

Щедровки на Старый Новый год

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

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