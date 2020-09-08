Сретение Владимирской иконы Божьей матери: как молиться и о чем просить в праздник

Во вторник, 8 сентября, православные отмечают Сретение Владимирской иконы Божьей матери – одной из самых ранних и самых почитаемых чудотворных икон Богородицы.

OBOZREVATEL предлагает узнать о значении праздника, а также как стоит молиться у знаменитого образа.

Что такое Сретение Владимирской иконы Богородицы

Славянское слово "сретение", заимствованное из греческого языка, переводится как "встреча". Так, 8 сентября (по старому стилю 26 августа) 1395 года чудотворная Владимирская икона была принесена из Владимира в Москву, где ее встречало едва ли не все население города. Перед ней совершались молебны, и угроза вторжения Тамерлана в столицу миновала.

Сама Владимирская икона является самой ранней из известных сохранившихся. На ней изображена Божья Матерь с Иисусом Христом, который припадает к щеке Богородицы. Образ примечателен тем, что на нем заметна ступня маленького Иисуса.

Владимирская икона Божией Матери попала на Русь из Византии около 1130 года как подарок святому киевскому князю Мстиславу Владимировичу Фото: Wikipedia

О чем молятся Владимирской иконе Божьей Матери

У чудотворного образа верующие молятся:

о мире и благоденствии;

о защите от врагов;

о помощи защитникам родной земли;

об излечении любых телесных болезней;

о решении трудных ситуаций, конфликтов на работе;

о духовном прозрении, помощи в выборе правильного решения в сложной ситуации, наставлении на путь истинный;

о помощи в тяжелых жизненных ситуациях, когда человек испытывает затруднение в борьбе с ними;

о мире и согласии в семье: Владимирская икона помогает супругам наладить отношения, внести в них гармонию и благополучие.

Владимирской иконе Божьей Матери можно молиться в трудных ситуациях Фото: Pixabay

Молитва Владимирской Божьей Матери

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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