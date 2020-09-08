Сретение Владимирской иконы Божьей матери: как молиться и о чем просить в праздник
Во вторник, 8 сентября, православные отмечают Сретение Владимирской иконы Божьей матери – одной из самых ранних и самых почитаемых чудотворных икон Богородицы.
OBOZREVATEL предлагает узнать о значении праздника, а также как стоит молиться у знаменитого образа.
Что такое Сретение Владимирской иконы Богородицы
Славянское слово "сретение", заимствованное из греческого языка, переводится как "встреча". Так, 8 сентября (по старому стилю 26 августа) 1395 года чудотворная Владимирская икона была принесена из Владимира в Москву, где ее встречало едва ли не все население города. Перед ней совершались молебны, и угроза вторжения Тамерлана в столицу миновала.
Сама Владимирская икона является самой ранней из известных сохранившихся. На ней изображена Божья Матерь с Иисусом Христом, который припадает к щеке Богородицы. Образ примечателен тем, что на нем заметна ступня маленького Иисуса.
О чем молятся Владимирской иконе Божьей Матери
У чудотворного образа верующие молятся:
о мире и благоденствии;
о защите от врагов;
о помощи защитникам родной земли;
об излечении любых телесных болезней;
о решении трудных ситуаций, конфликтов на работе;
о духовном прозрении, помощи в выборе правильного решения в сложной ситуации, наставлении на путь истинный;
о помощи в тяжелых жизненных ситуациях, когда человек испытывает затруднение в борьбе с ними;
о мире и согласии в семье: Владимирская икона помогает супругам наладить отношения, внести в них гармонию и благополучие.
Молитва Владимирской Божьей Матери
Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единей прикладныя, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго Тела Его и Пречистыя Крове Его. Темже блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от всякаго обстояния, и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Ранее OBOZREVATEL публиковал молитвы Пантелеймону Целителю: об исцелении, о здравии, при духовных болезнях.