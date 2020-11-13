Сосиски изобретены 215 лет назад: пять интересных фактов о продукте

Днем рождения сосисок считается 13 ноября. Именно в этот день известный в Германии мясник Иоганн Ланер представил покупателям свое изобретение. Произошло это в 1805 году в Вене, куда Ланер переехал из Франкфурта.

Именно поэтому в Австрии изобретение немца до сих пор называют "франкфуртеры". Пять самых интересных фактов о сосисках – далее в материале OBOZREVATEL.

Кто именно изобрел сосиски – давний спор между городами Франкфурт и Вена. В первом из них сосиски делали еще со средневековья, но в Вене для изготовления продукта впервые использовали смесь говядины и свинины – по этой рецептуре производят сосиски и сегодня.

В Дюссельдорфе, Германия, есть ресторан, в меню которого включены так называемые золотые сосиски – покрытые тонким слоем золота 585-й пробы. Хозяин заведения верит, что драгоценный метал полезен для здоровья.

Самая длинная сосиска, согласно книге рекордов Гиннеса, имеет длину 59,14 километров. Ее за три дня приготовил Джей Джей Трэнфилд из Шэффилда, Великобритания.

В Германии существует Колбасная академия, где можно узнать все о горчице, немецких колбасках, идеальном пиве и даже музыке, которая подходит к сосискам. Студенты этой академии могут получить степень Магистра сосисковедения.

Рекорд по поеданию сосисок побил Стефан Паладин из Новой Зеландии. На стадионе Эрикссон в Окленде, США, он съел восемь сосисок за одну минуту – на съедение каждой сосиски ему потребовалось семь секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пельмени на производствах готовят из костей и шкурок, а в тесто добавляют опасные добавки.