Сочельник у католиков 2020: как отмечают день перед Рождеством

В четверг, 24 декабря, в канун католического Рождества, отмечается Рождественский сочельник.

В этот день верующие усиленно готовятся встретить важнейший христианский праздник, а до появления первой звезды принято соблюдать строгий пост. Подробнее о главных традициях Сочельника рассказывает OBOZREVATEL.

Сочельник: что это за день

Рождественский сочельник у католиков называется Вигилия (от лат. Vigilia – бдение). Это канун Рождества, день, в который верующие усиленно готовятся к празднику.

Традиция ничего не есть до восхода первой звезды в вечернем небе связана с библейской историей о явлении Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса Христа.

Рождественский сочельник у католиков называется Вигилия Pixabay

Считается, что слово "сочельник" произошло от "сочиво" – названия традиционной каши с медом и фруктами, которую подают к столу в канун Рождества.

Согласно другой версии, название праздника образовалось от слова древнерусского происхождения "соченя", обозначавшего рождественские лепешки, которые пеклись на конопляном масле.

В Сочельник католики соблюдают строгий пост Pexels

Традиции в Сочельник у католиков

Сочельник является самым строгим днем Рождественского поста у католиков, который называется Адвент. До появления первой звезды не принято ничего есть, а к ужину вся семья собирается за праздничным столом.

Перед началом трапезы глава семьи зачитывает отрывки из Евангелия от Луки, рассказывающие о рождении Спасителя. Затем все берут с блюда облатки – освященный пресный хлеб, символизирующий плоть Иисуса, и делятся ими друг с другом, высказывая пожелания добра и мира.

24 декабря католики украшают рождественскую елку Pexels

Ужин в Сочельник у католиков, как и у православных, должен быть постным и состоять из двенадцати блюд. При этом порядок их употребления достаточно строгий: первая – кутья, затем овсяный кисель, вода с медом, блюдо из рыбы, клюквенный кисель и далее – семь видов сладкой выпечки (по числу семи святых таинств).

Традиционно за столом оставляют одно незанятое место, которое является символом умерших родственников. А любых гостей в Рождественский сочельник стараются встретить как родных – в память о тех, кто не может отметить праздник со своей семьей.

В Рождественский сочельник подают 12 постных блюд Pixabay

После ужина семьи обязательно отправляются в церковь на торжественную мессу. Во время богослужения звучат отрывки из Ветхого Завета и библейские рассказы о рождении Сына Божьего.

24 декабря католики украшают рождественскую елку, устанавливая на нее звезду – символ Вифлеемской, вешают рождественские венки на двери и ставят в доме ясли-вертеп.

После ужина 24 декабря католики отправляются в церковь на торжественную мессу Pexels

Что нельзя делать в католический Сочельник

Заниматься работой по дому, шить, стирать, убирать, выносить мусор – все это нужно сделать заранее.

Есть до восхода первой звезды: перекус разрешен лишь детям.

Садиться в старой или черной одежде за стол – нужно быть нарядным, встречая большой праздник.

В Сочельник у католиков принято подавать к ужину семь видов сладкой выпечки Pixabay

Чревоугодничать.

Скупиться в расходах – считается, что это грозит нищетой в будущем.

Злиться, ругаться, говорить плохие слова и в целом допускать негатив в своих мыслях и поступках.

Охотиться: согласно поверью, можно заблудиться или натолкнуться на хищного зверя.

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