Собор всех святых 2020: как отмечать и какие молитвы читать 14 июня

В воскресенье, 14 июня, православная церковь отмечает память всех святых. Этот праздник посвящен почтению всех угодников Божьих, от самых ранних веков христианства.

Дата праздника является переходящей и приходится на первое воскресенье после Дня Святой Троицы, то есть на 8-е воскресенье после Пасхи. О том, как отмечается праздник и какие молитвы читают в этот день, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День всех святых отмечается в первое воскресенье после Троицы Иллюстративное фото / Pixabay

День всех святых: история праздника

Память Святых почиталась еще с ранних времен христианства, когда святыми называли всех, кто в крещении получил новую жизнь и принадлежал отныне Иисусу Христу.

Первыми святыми, которых церковь почитала особым образом, были мученики – те, кто умер за веру. Поскольку неизвестно, сколько всего святых в христианстве, церковь установила день, в который прославляет всех угодивших Богу.

Собор всех святых: традиции

В День всех святых во всех православных храмах проводится праздничная литургия, а молитвы в этот день прославляют Бога как единый источник святости и выражают веру в святых – последователей Иисуса Христа.

На утренней службе традиционно читаются все Евангелия, которые рассказывают о Воскресении Спасителя. Также у верующих принято просить мучеников о помощи в разных делах и сферах жизни.

"Икона всех святых" (XVIII век) Wikipedia

Молитвы в День всех святых

Молитва первая

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася, святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и (имя святого) воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Молитвы в День всех святых Pixabay

Молитва вторая

О преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братий ваших, приносящих вам сие хвалебное пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Католики День всех святых отмечают 1 ноября sputnik-georgia.ru

День всех святых у католиков

Католическая церковь отмечает День всех святых ежегодно 1 ноября, на следующий день после ночи Хэллоуина. Это один из десяти главных праздников римско-католического литургического года, который имеет ранг великого торжества.

На староанглийском языке предпраздничная ночь называлась All Hallows Even ("вечер всех святых"). Впоследствии название было сокращено до современного – Halloween.

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