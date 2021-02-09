Собор трех святителей: что строго нельзя делать и как молиться Василию, Григорию и Иоанну

В пятницу, 12 февраля, православные верующие отмечают Собор трех святителей – праздник, посвященный памяти Отцов Церкви Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, живших в 4-м столетии.

Этот день в народе известен как Трехсвятие, или Васильев день. О главных традициях, приметах, запретах и суевериях праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История праздника

Во времена правления императора Алексея I Комнина (1081-1118 годы) в Константинополе шли горячие споры о первенстве кого-либо из троих вселенских учителей. Тогда, по преданию, в 1084 году епископу города Евхаиты Иоанну, который славился своей мудростью и благодетелями, святители явились во сне и объявили, что они равны пред Богом, повелев почитать их память в один день.

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст внесли особенный вклад в становление и развитие христианской Церкви. Именно они истолковали догмы о Святой Троице, Христовом Божестве и Пресвятой Евхаристии.

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст внесли особенный вклад в становление и развитие христианской Церкви grekomania.ru

На праздничной службе в Собор трех святителей в храмах прославляют их глубокую веру, горячую любовь к Богу и ближнему, Божью мудрость, покровительство и другие светлые добродетели.

Святые Василий (330-379) и Григорий (325-389) были родом из Каппадокии (восточная Малая Азия, территория современной Турции) и близко дружили между собой. Они относятся к числу так называемых великих каппадокийцев – Отцов Церкви 4-го века, разработавших догмат о Святой Троице.

Святой Иоанн Златоуст (347-407) – архиепископ Константинопольский, богослов и учитель. При жизни он был талантливым проповедником и оратором, за что паства дала ему прозвище Златоуст. Всех троих святителей отличало рвение за веру и спасение душ, а за их заслуги Восточная Церковь называет их равноапостольными.

Традиции в Собор трех святителей

В праздник верующие посещают храм, чтобы помолиться великим святым. Считается, что святой Григорий помогает укрепиться в вере, Иоанн приносит исцеление души и тела, а Василий является покровителем в науке, а также помощником тем, кто открыл свое дело.

Наши предки говорили, что на Трех святых в лесах начинаются свадьбы зверей: самцы сражаются друг с другом, начинается звериный род.

К столу 12 февраля традиционно подавали блюда из дичи и дикого зверя.

В Собор трех святых в народе следят за погодными приметами Unsplash

Что нельзя делать в Собор трех святителей

Ругаться, сквернословить, желать зла кому-либо. Если ссора все же произошла, нужно как можно быстрее помириться – иначе вражда продлится весь год.

Прясть, чтобы, согласно народному поверью, в течение года не было нарывов.

Охотиться. Желательно вообще не ходить в лес без особой надобности.

В Собор трех святителей верующие посещают храм, чтобы помолиться великим святым Unsplash

Приметы 12 февраля

Красная луна – к сильному ветру.

Ветер на Трех святителей – к сырому году.

Деревья покрылись инеем – к теплу.

Зайцы приходят в сады – февраль будет суровым.

Волки воют под домами – к морозу.

Молитва трем святителям

Молитва трем святителям

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