Собор Пресвятой Богородицы: главные традиции и запреты праздника

Анна Паскевич Праздники 08:00, 8.01.2021

В пятницу, 8 января, православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Этот день издавна считался особенно важным для женщин, поскольку посвящен он прославлению Божьей Матери.

OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях праздника, его истории, приметах и запретах.

Собор Пресвятой Богородицы: что это за праздник

Собор Пресвятой Богородицы отмечается православной церковью на следующий день после Рождества Христова. Праздник был официально учрежден в 681 году на Шестом Вселенском соборе.

В этот день верующие с благодарственными и хвалебными песнями обращаются к Божьей матери, по воле Господа родившей Иисуса Христа. Также 8 января чтят память супруга Девы Марии святого Иосифа, предка Иисуса Христа по плоти царя Давида, а также "брата Господня", сына Иосифа от первого брака святого Иакова.

Собор Пресвятой Богородицы отмечается на следующий день после Рождества Христова
Wikipedia

Традиции в Собор Пресвятой Богородицы

  • Праздник считался особенно важным для женщин – в этот день они навещали повитух, принимавших у них роды, угощали их хлебом и пирогами. Считалось, что это принесет счастье тому, кто дарит, а также легкие роды беременным.

  • Угощения приносили на освящение в церковь, часть оставляли в храме.

  • В этот день также молятся святому Давиду. Считается, что он покровительствует музыкантам, помогает побороть гнев и злобу.

8 января начинали колядовать женские компании
khm.gov.ua

  • В Собор Пресвятой Богородицы начинали колядовать и женские компании (в Рождество колядуют только мужчины).

  • Колядующих в это время обязательно нужно впустить в дом и одарить угощениями: считается, что это принесет семье счастье, достаток, мир и покой.

  • В некоторых регионах Украины до рассвета зажигали дидуха, прыгали через огонь и перегоняли домашних животных, поскольку считалось, что ночью "гуляют ведьмы".

Собор Пресвятой Богородицы посвящен прославлению Божьей Матери
Pixabay

Что нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы

  • Работать, особенно беременной женщине и ее супругу, даже в случае крайней необходимости, – считалось, что иначе у пары родится ребенок с физическим пороком: шестипалый, беспалый или с вросшими пальцами.

  • Заниматься рукоделием и какими-либо ремеслами.

  • Злиться, ругаться, спорить, сквернословить.

Приметы 8 января

  • Вьюга и мороз – к холодному лету.

  • Снег липнет к рукам – к потеплению.

  • Ветер дует с севера – к стуже.

Молитва в Собор Пресвятой Богородицы

Молитва в Собор Пресвятой Богородицы

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие христианские праздники отмечаются в Украине в январе 2021 года. Также сообщалось когда принято колядовать, щедровать, засевать и как правильно это делать.

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