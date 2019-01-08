Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

8 января православные христиане отмечают важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

Официально праздновать Собор Пресвятой Богородицы начали в 681 году. В этот день прославляют Богоматерь, которая дала жизнь сыну Божьему. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об истории и запретах этого праздника.

Татарстанская митрополия

Собор Пресвятой Богородицы: история праздника

В празднование Собора совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника).

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Что можно делать на Собор Пресвятой Богородицы

8 января считается праздником рожениц и бабок-повитух. В этот день женщины ходят колядовать. Они ходили к повитухам, причащали их ужином, а также проводили обеды и панихиды по умершим.

УН

В народе 8 января называли "Бабьими кашами". Женщины брали ложку и ходили в гости, ели кашу, которую хозяева дома специально готовили для такого случая. Также в этот день женщины гадают.

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Что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы

Если беременная женщина или ее муж, даже из-за крайней необходимости, будут работать в этот день, то у них ребенок родится с физическими недостатками.

В этот день нельзя шить, убирать и стирать.