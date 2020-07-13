Собор 12 апостолов: что нельзя делать в праздник

В понедельник, 13 июля, православные верующие отмечают Собор двенадцати апостолов. Этот день посвящен памяти ближайших учеников Иисуса Христа.

В народе праздник известен под сокращенным названием Двенадцать апостолов. О традициях, истории и запретах этого дня читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История праздника

В число 12 апостолов, призванных Иисусом Христом, входили: Петр и его брат Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Левий Матфей и его брат Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. Впоследствии Иуду, предавшего Христа, заменил Матфий.

Сведения о жизни 12 апостолов содержатся в Евангелии и Деяниях святых апостолов, а также в Священном Предании. Первые упоминания о празднике в честь апостолов встречаются с IV века.

Собор Двенадцати апостолов. Византийская икона, начало XIV века Wikipedia

Традиции на Двенадцать апостолов

В народе на Двенадцать апостолов традиционно отмечали середину лета. В лучшей своей одежде люди отправлялись на покос.

После работы в селениях устраивали народные гуляния, длившиеся до поздней ночи. В некоторых регионах на праздник наряжали соломенную куклу и ходили с ней по улице под песни, частушки и танцы. После шествия чучело бросали в реку.

Верующие на Двенадцать апостолов идут в церковь и ставят свечи ученикам Иисуса Христа. Также есть традиция, как и на Пасху, обмениваться крашеными вареными яйцами в этот день, а главным блюдом праздника считается любая еда, приготовленная из яиц.

На Двенадцать апостолов верующие идут в церковь и ставят свечи ближайшим ученикам Иисуса Христа иллюстративное / Pixabay

Приметы на 13 июля

Утром выпала роса – с утра до ночи будет жарко и солнечно. Нет росы – пойдет дождь.

Желтые облака – к скорому дождю.

Овцы играют в "догонялки" и блеют – к дождю.

Кукушка кукует – летнее тепло продержится долго.

Если с Двенадцати апостолов соловей поет еще дней 5-6 – погода до конца лета будет теплой и ясной, а морозы придут поздно.

По приметам на Двенадцать апостолов судили о погоде иллюстративное / Pixabay

Что нельзя делать в Двенадцать апостолов

В этот день прощения грехов и недостатков не принято вспоминать о слабости, которую проявил Петр, трижды отрекшись от Иисуса, и о предательстве Иуды. Оба после содеянного искренне раскаялись.

Не стоит в праздник отказывать людям, которые просят о помощи.

Нельзя ругаться, конфликтовать, сквернословить, думать о плохом.

Молитва двенадцати апостолам

О святии апостоли Христовы: Петре и Андрее, Иакове и Иоанне, Филиппе и Варфоломее, Фомо и Матфее, Иакове и Иудо, Симоне и Матфие! Услышите наши молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимые, и помозите нам, рабам Божиим (имена), вашим всемощным пред Господем ходатайством, избавитися от всякаго зла и вражия лести, твердо же преданную вами веру православную сохраняти, в ней же вашим предстательством ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя нашего умалени будем, но мирное зде поживем житие и сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покланяемаго Бога, ныне и присно и во веки веков.

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