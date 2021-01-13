Со Старым Новым годом: поздравления, видео, картинки и открытки
В четверг, 14 января, украинцы празднуют Старый Новый год. В этот день начало года наступает согласно юлианскому календарю, по которому Украина жила до 1918 года.
Праздник отмечают, собираясь всей семьей. Также принято посевать, загадывать желания и просить прощения друг у друга. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений со Старым Новым годом.
Стихи, проза и смс в Старый Новый год
Не каждой выпало стране,
Отметить Новый год вдвойне!
Вдвойне шампанское попить,
Вдвойне икры на стол накрыть!
И дважды в дом позвать друзей.
Ну, как же в праздник без гостей!
Подарки дважды получить,
И все желанья повторить!
Уж точно сбудутся они,
И так прекрасна наша жизнь!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти,
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь новий рік
Було краще, ніж торік.
***
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Нехай цей старий Новий рік
Тебе накриє позитивом,
І щастя світле принесе,
І буде життя твоє красивим!
Нехай панує в душі затишок,
Нехай будуть море посмішок
І багато добрих хвилин,
Нехай збудуться твої мрії!
***
Со старым Новым годом! Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый – подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе – спокойно и светло.
***
Вітаю зі Старим Новим роком і бажаю, щоб все старе і непотрібне залишилося в минулому році, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилося яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирою любов'ю і великою удачею.
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Со Старым Новым годом вас! Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.
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Вітаю вас, мої дорогі, зі старим Новим роком! Бажаю всім щастя, добра і миру! Нехай новий рік принесе удачу, стабільність в матеріальній, моральній сфері, здоров'я і радість. Нехай він наповнить ваше життя яскравими фарбами і прекрасними мелодіями кохання. А старий рік віднесе з собою в небуття всі погані спогади і події! Будьте щасливі й здорові!
Картинки и открытки в Старый Новый год
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATELрассказывал о главных традициях Старого Нового года. Кроме того, 14 января отмечается День Василия Великого – одного из наиболее почитаемых святых.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.