Со Сретением Господним: поздравления и открытки к празднику
В понедельник, 15 февраля, православные в Украине отмечают Сретение Господне – большой церковный праздник, который относится к числу двунадесятых. Его празднование было установлено в честь принесения младенца Иисуса Христа в храм Иерусалима его родителями Девой Марией и Иосифом Обручником.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал поздравления и пожелания, открытки, картинки и видео к Сретению.Сретение Господне: стихи, смс и проза
В Сретение младенцем
Иисус был в храм внесен,
Спасителя увидел
В нем Старец Симеон.
Века прошли с той встречи,
Но память в нас жива,
В Сретение примите
Сердцем вы Христа.
Силою своей
Господь пусть одарит,
В сердцах и душах наших
Веру укрепит.
***
Сьогодні свято – Стрітення Господнє.
День променистий, надихаючий і ясний,
Бажаю від душі – тепла, добра, здоров'я,
Хай серце буде легким, життя – прекрасним.
Нехай вас Господь завжди оберігає,
А труднощів, печалей нехай вас позбавляє.
***
Со Сретеньем Господним поздравляю!
Пусть Бог от горя и беды тебя хранит,
Здоровья для души и тела искренне желаю,
Ничто пусть не тревожит, не болит.
Пускай мечты сбываются скорее,
Крепчает вера пусть твоя.
И жизнь становится светлее
И удаются все заботы и дела.
***
Я в день Господнього Стрітення
Бажаю світла і тепла,
Щоб Бог послав благословення
Й життя щасливішим було!
***
В Сретение Господне
Желаю жить привольно.
Пускай придет смирение,
Надежда и покой,
Пусть все желанья добрые,
Дела богоугодные
Оставят след в душе твоей,
И жизнь течет рекой.
***
Вітаю зі Стрітенням Господнім, бажаю, щоб у житті траплялися важливі та прекрасні зустрічі, щоб люди, що несуть щастя і світло, не проходили повз вас. Нехай серцю вистачає мудрості побачити диво в найпростіших речах. Нехай радість кожного дня, подарованого Богом, перетворює життя на прекрасне свято. Миру, любові та віри!
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В праздник Сретения Господнего хочется пожелать самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.
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Вітаю з цим великим православним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, а зима зустрічається з літом, хочу побажати віри: в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри й надії в те, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!Картинки и открытки в Сретение Господне
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах празднования Сретения Господнего. Издавна в народе его связывали с первой встречей весны. А сретенская вода, освященная в храмах 15 февраля, славится своими целительными свойствами.
По материалам: pozdravok.ru.