Скучно не будет: лучшие идеи празднования Нового года для двоих

Анастасия Польская Праздники 16:23, 29.12.2020 Обновлено: 17:05, 29.12.2020

Новогодняя ночь – прекрасная возможность, чтобы провести время с любимым человеком и создать свои маленькие праздничные традиции.

Шумные компании и массовое посещение общественных мест в этом году под строгим запретом, поэтому хорошей идеей будет остаться дома и отметить Новый год наедине со своей второй половинкой. Как двоим романтично и весело встретить 2021 год – читайте в материале OBOZREVATEL.

  • Займитесь вместе украшением дома

Совместное украшение новогодней елки, создание декора своими руками, рисование узоров на окнах искусственным снегом – это лишь малость тех занятий, которым можно посвятить несколько совместных вечеров перед праздниками. Чтобы добавить еще больше романтики, купите свечи с ароматом мандарин и хвои и расставьте их в комнате. Включите подборку новогодних песен, таких как Last Christmas, Happy New Year или что-либо на ваш вкус, и вместе займитесь украшением комнат. Такой ритуал не только создаст нужное настроение, но и позволит провести время вместе, которое так сложно выделить в повседневной суете.

Новогодние украшения
pexels.com

  • Приготовьте вместе романтический ужин

Поскольку на новогоднем ужине будет только двое, то не стоит много готовить. Даже тазик оливье будет лишним. Приготовьте что-то легкое, то, что вы больше всего любите есть. Это могут быть бутерброды с красной рыбой или домашние чипсы, легкие салаты и закуски. Составьте со своим партнером свое идеальное меню и беритесь за дело.

Совместное приготовление еды сильно сближает
pexels.com

А если готовка еды не входит в ваши планы, то выберите ваш любимый сет ролов или же новогоднее меню из любимого ресторана и закажите доставку.

  • Подготовьте подарок

Церемония вручения подарков имеет особое значение, особенно если учитывать вкусы партнера. Ритуал дарения создает чрезвычайно приятную атмосферу праздника, поэтому не стоит заморачиваться из-за стоимости презента. Можно порадовать партнера и тем, что создано своими руками с любовью, а можно наделить вещь тайным смыслом, понятным лишь для вас двоих.

Подарок поднимет настроение за считанные секунды
pexels.com

  • Позаботьтесь о новогодних нарядах

После всех приготовлений смените удобный халат и спортивные штаны на платье с каблуками, джинсы с рубашкой, сделайте прическу и макияж. Наряды могут быть как просто праздничными, так и тематическими. Можно надеть яркие новогодние свитера или заказать одинаковые пижамы.

Забавные новогодние свитера
pexels.com

  • Сделайте день незабываемым

Можно не выходить из дома в преддверии Нового года и поедать вкусную еду под атмосферные фильмы, а можно пойти прогуляться по новогодним локациям города. Посидеть в уютном кафе, выпить чашечку горячего глинтвейна, покататься на катке – все, что душе угодно. Во время такой прогулки завязываются самые откровенные разговоры, которые помогут узнать больше друг о друге.

Новый год вдвоем
pexels.com

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в чем встретить Новый год Быка. Так, стилист Рост Дикий посоветовал обратить внимание на белые и серебристые оттенки, а также на вещи с блестками. При этом, ни в коем случае нельзя надевать на празднование Нового года 2021 вещи красного цвета.

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