Сколько дней осталось до Нового года и какая страна будет встречать его первой

До наступления Нового, 2021 года осталось 43 дня. Страной, которая самой первой встретит праздник, будет Республика Кирибати на островах Лайн в Тихом океане.

Это государство поделено на три часовых пояса, и в самой восточной его части Новый год встречают первыми на Земле. По киевскому времени это произойдет 31 декабря в 12:00.

Последними Новый год встречают Американское Самоа в южной части Тихого океана, острова Мидуэй (северная часть Тихого океана) и Ниуэ (южная часть Тихого океана). В Кирибати в это время уже 2 января и 1:00 час ночи, в Киеве – 1 января 13:00.

Новый год впервые отметили 1 января в 153 году до нашей эры в Древнем Риме – в этот день обычно вступали в должность консулы. В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел собственный календарь ("юлианский"), утвердив окончательно начало года 1 января.

Римляне праздник нового года посвящали Янусу – языческому богу выбора, дверей, входов, выходов и всех начал. От имени этого божества происходит название месяца январь.

В некоторых странах Новый год отмечают в другие даты. Так, в Китае его празднуют в один из дней между 21 января и 21 февраля; в Иране, Казахстане, Киргизии, Туркмении, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане – 21 или 22 марта (иранский Новый год – Навруз), Бангладеш – 14 апреля (бенгальский Новый год).

В Израиле начало нового года – Рош ха-Шана – приходится на 163-й день после Песаха (еврейская Пасха), то есть не раньше 5 сентября и не позже 5 октября.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, годом кого будет Новый год 2021 по восточному календарю и каким он будет.