Сколько длится Черная пятница в Украине: точная дата

Анна Паскевич Праздники 14:10, 26.11.2020 Обновлено: 14:10, 26.11.2020

Черная пятница в Украине, по прогнозам экспертов, продлится до 29 ноября. Так, этот день не имеет фиксированной даты, поскольку каждый год приходится на последнюю пятницу осени. В 2020 году это 27 ноября.

При этом скидки действуют не только в день Черной пятницы: большинство магазинов Украины начали период распродаж уже в понедельник, 23 ноября. Кроме того, распродажа обычно продолжается на выходных и даже в понедельник после Черной пятницы.

Его еще называют "киберпонедельником", поскольку период скидок продолжается в онлайн-магазинах.

Скидки действуют не только в день Черной пятницы
Pixabay

Как известно, в Украине Черная пятница проводится с 2013 года. Зародилась же традиция в США еще в 19 веке. Этот день, следующий после Дня благодарения, открывает рождественский сезон распродаж.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Черной пятницы: из-за пандемии в 2020 году она проходит в основном онлайн.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение за матч со Швейцарией

Финансовый кризис в Украине может начаться уже в январе, – Саакашвили

В Гааге отказались рассматривать версии России, что МН17 сбила Украина

Экоактивисты зафиксировали огромные всплески радиации возле Чернобыльской зоны. Карты

Обращение к Зеленскому: у вас еще есть шанс оттолкнуться от дна