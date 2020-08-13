Шулики на Маковея: как приготовить вкусное лакомство на праздник
На праздник Маковея (или Медовый Спас), который православные христиане отмечают ежегодно 14 августа, украинцы любят выпекать традиционные блюда, чтобы сделать застолье разнообразным и особенным.
Поэтому в первый из трех Спасов хозяйкам рекомендуют приготовить шулики с маком. Это постный пшеничный корж, который ломают на кусочки и заливают водой с маком и медом или сахарным сиропом. О простых и интересных рецептах этого обрядового блюда пишет издание "Сегодня".
OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, приметах и запретах.
Шулики на кефире с маком
Ингредиенты для коржей:
1 кг муки
2 яйца
2 стакана кефира или простокваши
1 ч.л. соды (с горкой)
щепотка соли
1,5-2 ст.л. сахара
немного масла
Ингредиенты для медово-маковой заправки:
200-250 г мака
0,5 стакана сахара
2 ст.л. меда
2 стакана охлажденной кипяченой воды
Приготовление:
Сначала замесить тесто для коржей. В большую миску насыпать 3/4 от общего количества муки. Перемешать ее с содой и солью, а затем вбить яйца.
Добавить сахар и кефир, замесить тесто, при необходимости добавляя муку.
Готовому тесту дать немного отдохнуть, а тем временем приготовить заправку. Для этого промытый (а можно и слегка проваренный) мак измельчить с сахаром в блендере. В воде растворить мед и соединить его с сахарно-маковой массой.
Тесто разделить на несколько частей, раскатать каждую в круг, равный диаметру вашей сковороды. Слегка наколоть каждый корж вилкой и обжарить с двух сторон до готовности, каждый раз немного смазывая сковороду маслом.
Готовые коржи слегка охладить, а затем разломать их на кусочки и залить медово-маковой заправкой. Шулики перед употреблением должны пропитаться этой смесью.
OBOZREVATEL предлагает пересмотреть рецепты других блюд с маком.
Шулики медовые с маком
Ингредиенты для теста:
3 ст.л. сметаны
1 яйцо
2 ст.л. сахара
100 г растопленного масла или маргарина
мука
Ингредиенты для маковой заливки:
1 стакан мака
3/4 стакана сахара
2 стакана воды
Приготовление:
Растереть яйцо, сахар, сметану и масло. Постепенно добавляя муку, замесить тесто, не липнущее к рукам.
Тонко раскатать тесто на листе пергамента, перенести на противень. Разрезать тесто на квадратики примерно 1,5х1,5 см. Каждый квадратик наколоть вилкой.
Поставить противень с тестом в духовку, выпекать при 180 ºС до золотистого цвета.
Тем временем взять небольшую кастрюльку, всыпать в нее мак и сахар, влить воду, поставить на огонь и готовить 5-7 минут, пока сахар не расплавится.
Вынуть противень, переложить печенье в миску. Залить его горячей маковой смесью, перемешать и накрыть крышкой. Оставить на несколько часов (а лучше на ночь) пропитываться.
Шулики с медом
Ингредиенты для теста:
1 яйцо
70 г растопленного масла
1 ст.л. меда
пшеничная мука
Ингредиенты для заливки:
2 стакана мака
2 ст.л. меда
Приготовление:
Распарить мак в кипятке, а потом перетереть с помощью блендера или ступки до появления макового молочка. Перемешать с медом.
Соединить в миске яйцо, растопленное масло и муку. Должно получится мягкое, не слишком крутое тесто.
Раскатать его в довольно тонкий корж, испечь его в духовке или пожарить на сковороде.
Готовые шулики поломать на кусочки и залить маково-медовой смесью.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Православная церковь Украины развенчала миф о том, что традиция освящать мак на праздник Маковея ушла от мучеников Маккавеев.